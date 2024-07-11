Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak

Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yüksek enflasyon nedeniyle nasıl geçineceğini düşünen milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emekli maaşlarında ek zam ile beraber o ücret de hesaplara yatacak.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 1

Türkiye'de emekli maaşları, Ocak ayında gerçekleştirilen zamdan sonra pek çok emekli için memur zammı maaş oranı olan yüzde 49,25 seviyesine eşitlenmişti. Fakat, kök aylıkları düşük olan bazı emekli vatandaşlar, 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını almaya devam etti.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 2

Haziran ayında duyurulan TÜFE oranları sonrası, SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlara yüzde 24,73 oranında bir maaş zammı yapılması netleşti.

Yaşanan olay sonrası 8 bin TL kök maaşı olan ve sayıları 2 milyona yaklaşan emekli vatandaşlar için, zamlı maaşlarının 10 bin TL'yi geçmemesi emekliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonun yüzde 71,60, aylık enflasyonun ise yüzde 1,64 seviyesinde olduğunu açıkladı. Bu oranlar, maaş artışlarının yetersiz kaldığını düşünen emekli vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 4

Fakat emekliler, ellerine geçen miktardan memnun kalmazken, ek ödeme beklentilerini artırdı. Kulislerde dolanan ek zam ödemelerine ilişkin yüzde 5, yüzde 10 ila yüzde 15 gibi bir artışın söz konusu olacağı, bu yönde beklentilerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 5

Emekli vatandaşlara seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken kulis bilgileri gündeme geldi. AKP yakın çevresinden edinilen bilgilere göre seyyanen zammın zor olduğu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceği ve en düşük emekli maaşında bir çalışma söz konusu olabileceği belirtildi.

Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre ise en düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye sabitlenmesi konusu da konuşuluyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milyonlarca emekli vatandaşın beklediği emekli maaş zammı için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 7

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında bir zam uygulanacak. Ayrıca, memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 19,31 oranında zam alacaklar. Ancak, kök maaşı 8 bin lira altında olan emeklilerin maaşları 10 bin lira olarak sabit kalmaya devam edecek. Bu durum, özellikle düşük kök maaşa sahip emekliler arasında büyük tepkilere neden oldu.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 8

AKP kurmayları, milletvekilleri ve yerel yöneticilerden gelen geri bildirimler sonrasında, bu soruna yönelik bir çözüm bulma çalışmalarına başladı. Gözler 4 ismin gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda.

Öte yandan bankaların emekliler için ödediği promosyonlar güncellendi. Yeni maaşın belli olmasıyla birlikte yarış kızıştı.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 9

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı veriyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 10

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerine maaşlarını bankaları aracılığı ile alan vatandaşlara özel olarak 12.000 TL'ye varan bir promosyon ödemesi sunuyor. Bu promosyon, banka tarafından 3 yıllık dönem için peşin olarak yapılan bir ödemedir. Emekliler, bu promosyondan yararlanarak ekonomik olarak bir miktar rahatlama sağlayabilirler. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan bireylerin bu fırsattan yararlanabilmesi için belirli koşulları taşıması ve banka ile olan sözleşmelerini güncellemeleri gerekiyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 11

ING BANK

Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere oldukça cazip bir promosyon teklifi sunuyor. Emekli maaşınızı ING'ye taşımanız halinde, maaş tutarınıza bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar doğrudan nakit promosyon alabilirsiniz. Bununla birlikte, otomatik fatura talimatı vererek ekstra 3.000 TL'ye kadar daha kazanabilirsiniz, böylece toplamda 18.000 TL'ye varan bir promosyon elde etme şansınız olur. Bu teklif, emeklilere maaşlarını bankalar arasında taşıyarak en avantajlı teklifi seçme imkanı sunuyor.

Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceği bilgisini verdi.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 12

DENİZBANK

Emekli maaşını bankalarına taşıyarak 3 yıl süreyle almayı taahhüt eden emeklilere oldukça avantajlı bir promosyon teklifi sunuyor. Bu teklif, emekli maaşının miktarına göre değişkenlik gösteriyor:

- Eğer aylık emekli maaşınız 0 - 9.999 TL arasında ise, 5.000 TL nakit promosyon alabilirsiniz.
- 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için sunulan promosyon miktarı 8.000 TL.
- 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL promosyon veriliyor.
- Eğer aylık maaşınız 20.000 TL ve üzerindeyse, bu teklif kapsamında 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Bu teklifler, emeklilerin maaşlarını Denizbank'a taşımaları durumunda geçerli olup, 3 yıllık taahhüt gerektiriyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 13

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere aşağıdaki şekilde promosyon ödemeleri sunuyor:

- Eğer emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar ise, 5.000 TL promosyon sunuluyor.

- 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL promosyon veriliyor.

- 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL promosyon ödeniyor.

- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon teklif ediliyor.

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Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak 14

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere, maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor:

- 10.000 TL ile 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL,
- 15.000 TL ile 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL,
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL.

Bu promosyon ödemeleri, emeklilerin Halkbank ile 3 yıllık bir taahhüt anlaşması imzalamaları durumunda geçerlidir. Emekliler bu promosyonları alarak, maaşlarını Halkbank'tan almaya devam ederken ek finansal faydalar elde edebilirler.

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