Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak

ING BANK
Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere oldukça cazip bir promosyon teklifi sunuyor. Emekli maaşınızı ING'ye taşımanız halinde, maaş tutarınıza bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar doğrudan nakit promosyon alabilirsiniz. Bununla birlikte, otomatik fatura talimatı vererek ekstra 3.000 TL'ye kadar daha kazanabilirsiniz, böylece toplamda 18.000 TL'ye varan bir promosyon elde etme şansınız olur. Bu teklif, emeklilere maaşlarını bankalar arasında taşıyarak en avantajlı teklifi seçme imkanı sunuyor.
Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceği bilgisini verdi.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.