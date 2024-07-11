Bütün emeklilere ek zamla birlikte o para da yatacak

Emekli vatandaşlara seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken kulis bilgileri gündeme geldi. AKP yakın çevresinden edinilen bilgilere göre seyyanen zammın zor olduğu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceği ve en düşük emekli maaşında bir çalışma söz konusu olabileceği belirtildi.

Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre ise en düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye sabitlenmesi konusu da konuşuluyor.