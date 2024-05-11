Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi

Yeni düzenleme kapsamında, bankalardaki yoğunlukların azalacağı ve ATM kullanımının artacağı değerlendiriliyor. Emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşların da bu yeni sisteme uyum sağlayarak, işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.