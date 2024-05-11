Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi

Bankalar tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir karar aldı. Para çekme işlemlerinde yeni bir döneme adım atıldığı karar, en çok emeklileri etkileyecek.
ATM kullanımı yaygınlaşsa da, banka veznelerindeki yoğunluk azalmak bilmiyor. ATM kullanmayan vatandaşlar, küçük meblağlar için bile veznelerde sıra beklerken, bu soruna çözüm bulmak için önemli bir karar alındı.
Türkiye genelinde bulunan 49 bin 847 adet ATM ile para çekme ve yatırma işlemleri artık kolayca halledilebiliyor.
ATM kullanmayı bilen vatandaşlar, Türkiye’nin neredeyse her yerinde yer alan ATM'ler ile kolayca işlemlerini halledebiliyorken, ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar halen vezne sıralarında yoğunluk yaratmaya devam ediyor.
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Açıklanan yeni karara göre, vatandaşlar istedikleri miktarda parayı veznelerden çekip yatıramayacaklar. Bankalarda yaşanan yoğunlukların önüne geçilmesine yönelik alınan bu karar ile belirtilen tutar üstündeki miktarlar için yalnızca vezneler kullanılabilecek.
Karar, ATM kullanabilen vatandaşları ilgilendirmese de, ATM kullanmakta zorlanan vatandaşlar karara tepki gösteriyor. ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen emekliler, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.
Yeni düzenleme kapsamında, bankalardaki yoğunlukların azalacağı ve ATM kullanımının artacağı değerlendiriliyor. Emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşların da bu yeni sisteme uyum sağlayarak, işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.