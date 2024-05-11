Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi

Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kötü haber geldi. Bundan sonra o işlemler artık yasak...
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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 1

Bankalar tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir karar aldı. Para çekme işlemlerinde yeni bir döneme adım atıldığı karar, en çok emeklileri etkileyecek.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 2

ATM kullanımı yaygınlaşsa da, banka veznelerindeki yoğunluk azalmak bilmiyor. ATM kullanmayan vatandaşlar, küçük meblağlar için bile veznelerde sıra beklerken, bu soruna çözüm bulmak için önemli bir karar alındı.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 3

Türkiye genelinde bulunan 49 bin 847 adet ATM ile para çekme ve yatırma işlemleri artık kolayca halledilebiliyor.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 4

ATM kullanmayı bilen vatandaşlar, Türkiye’nin neredeyse her yerinde yer alan ATM'ler ile kolayca işlemlerini halledebiliyorken, ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar halen vezne sıralarında yoğunluk yaratmaya devam ediyor.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 5

EMEKLİLER İSYAN ETTİ

Açıklanan yeni karara göre, vatandaşlar istedikleri miktarda parayı veznelerden çekip yatıramayacaklar. Bankalarda yaşanan yoğunlukların önüne geçilmesine yönelik alınan bu karar ile belirtilen tutar üstündeki miktarlar için yalnızca vezneler kullanılabilecek.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 6

Karar, ATM kullanabilen vatandaşları ilgilendirmese de, ATM kullanmakta zorlanan vatandaşlar karara tepki gösteriyor. ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen emekliler, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

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Bütün emeklilere yasaklandı. Resmi açıklama geldi 7

Yeni düzenleme kapsamında, bankalardaki yoğunlukların azalacağı ve ATM kullanımının artacağı değerlendiriliyor. Emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşların da bu yeni sisteme uyum sağlayarak, işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.

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