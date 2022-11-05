Herkes Fabricio geldi zannetti. Bütün idmanı baştan sona seyretti. Ünlü spor yazarı Orhan Yıldırım da Fabricio zannetti. Yakından bakınca ''İkizi misin?'' dedi

Beşiktaş 31 Ekim Pazartesi günü basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Yeniçağ Editörü / Gazeteci Mirza Şeker antrenmanı takip edenler arasındaydı. Şeker, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio'ya benzerliği ile dikkat çekti.

Ünlü gazeteci Orhan Yıldırım ''Fabricio antrenmanı izlemeye gelmiş.'' diyerek esprili bir ifadede bulundu. Yıldırım yakından bakınca ''Fabricio'nun ikizi misin?'' dedi. Herkesin Fabricio zannettiği kişi Mirza Şeker çıktı.

O renkli anlar kameraya kaydedildi.

FABRICIO SON RÖPORTAJINI ORHAN CAN'A VERMİŞTİ

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio son röportajını Orhan Can'a vermişti. Röportaj Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı.

FABRI'NIN ORHAN CAN'A VERDİĞİ RÖPORTAJ'DAN KESİTLER

“Futbola 6 yaşında ilkokulda başladım. Gittiğim okulun alt yapısında.” Beşiktaş’ın sempatik kalecisinin ağzından bu cümle çıktığında “Nasıl yani” diye sordum, “Hangi alt yapı” diye.. Gittiği ilkokulun, yanlış duymadınız ilkokulun alt yapısı olduğunu ve futbola orada başladığını ve 16 yaşına kadar okul takımında futbol oynadığını anlatınca, Türkiye’de neden yeteri kadar sporcu yetişmediğini çok daha iyi anlıyordu insan! “Türkiye’de garibine giden ya da tuhaf bulduğu şeyler var mı” diye soruyorum. Gülüyor, “İspanya gibi sokakta yiyip içen millet. O çok hoşuma gidiyor. Aynı bize benziyorlar” diye yanıtlıyor. Beşiktaş’ta yani ‘semtte’ oturduğu mahallenin berberine gittiği anlatıyor. “Hayvanlar” diyor, “Türkiye’de hayvanlara İspanya’dan daha çok önem veriyorlar. İspanya’da başıboş hayvanları belediye toplar. 10-15 gün beklerler, sahibi çıkmazsa infaz ederler” diye devam ediyor.

''YANLIŞ KARAR VERDİM''

Söz dönüp dolaşıyor ve Fransa’da yediği o gole geliyor. “Beşiktaş belki de tur atlayacaktı” diyorum. Gözlerini yere doğru kaydıran Fabri, o yaşadığı anı o kadar samimi anlatıyor ki.. “Yanlış bir karar verdim, yanlış uyguladım ve takımın kaybetmesine neden oldum. Benim yüzümdün kaybedip, İstanbul’a öyle dönüyorduk. Büyük bir hata yaptığınız zaman o hatayla yaşıyorsunuz. Ömrümün sonuna katar o hatayla yaşayacağım. Ama o hatadan da ders almanız lazım. Hata yapmamayı öğrenmeniz lazım.”