Bütün otobüs bir oldu alkollü kadını indiremedi. İzmir'de tacizci yolcu skandalı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bütün otobüs bir oldu alkollü kadını indiremedi. İzmir'de tacizci yolcu skandalı

Dün akşam saatlerinde İzmir'de Urla- Fahrettin Altay seferini yapan belediye otobüsünde alkollü olduğu söylenen bir kadın hem yolcuları hem şoförü rahatsız etti.

Kadının otobüs şoförüne sözlü ve fiziki tacizinin sonrasında belediye şoförü otobüsü kenara çekerek kadın yolcudan araçtan inmesini istedi ancak kadın inmedi. Kalabalık otobüste bütün yolcular bir oldu ancak kadını otobüsten bir türlü indiremediler.

Tatsız olayın ve sözlü sataşmaların uzaması nedeni ile yolda kalan vatandaşlar yolda kaldı. Vatandaşlar çareyi polis çağırmakta buldu. Ancak kadın emniyet güçleri de kadını durdurmakta zorlandı.

Bir memur saldırgan kadına diğer yolcuların kendisinden şikayetçi olduğunu anlatmaya çalışırken kadın ise özel hayatına müdahalede bulunduğunu söyleyerek kendisinin şikayetçi olduğunu söyledi.

1 saat boyuncu otobüsten indirilemeyen kadın nedeni ile yolda kalan yolculardan ikisi fenalaştı. Fenalaşan yolculara müdahale edildiği sırada ise saldırgan kadın otobüsten inerek koşarak oradan uzaklaştı.

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