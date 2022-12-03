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Bülent Arınç 'Başkan' diye kitap yazdırdı, bütün sırları kitapta topladı

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın anılarından oluşan yeni kitabı okurlarıyla buluşuyor. Gazeteci Ömer Şahin’in kaleme aldığı “Başkan ARINÇ” isimli kitapta 2002-2015 yılları arasında yaşanan birbirinden önemli görüşmeler, krizler ve olaylara yer veriliyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:50
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Bütün sırları kitapta topladı: Bülent Arınç 'Başkan' diye kitap yazdırdı

Bülent Arınç 'Başkan' diye kitap yazdırdı, bütün sırları kitapta topladı
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“Başkan Arınç” isimli kitap, dünya liderlerinin geçit resmine sahne oluyor. Bülent Arınç’ın, ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Japon İmparatoru’ndan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a kadar devlet başkanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin perde arkası anlatılıyor. Kitapta, liderlerin insani özelliklerini yansıtan komik ve şaşırtıcı detaylara da rastlamak mümkün.

Avrupa Birliği müzakere sürecinden Kıbrıs tartışması ve Ermeni Sorunu’na, ABD ile ilişkilerden İslam dünyasındaki gelişmelere kadar yakın tarihe damga vuran çok sayıda olaya da değiniliyor.

Bülent Arınç yarın Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda yeni çıkan kitabını imzalayacak ve söyleşiye katılacak.

Yine Ömer Şahin’in kaleme aldığı  Bülent Arınç’ın milli görüş yıllarını anlatan “Küçük Erbakan” isimli kitap iki yıl önce yayınlanmıştı.


 

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sadettin
3.12.2022 16:18
İntihar eden Yarbay Ali Tatar size neyi hatırlatıyor((Türkiye bağırsaklarını temizliyor)  
 
destur
3.12.2022 16:08
muhtemelen çokda uzun sürmeyecek ...sizin yaptıklarınızı yargı kitaplaştıracak ..  
 
Şenay Güngör
3.12.2022 16:08
TSK düşmanı Arınç ,Andımızı kaldırtan ,kadınlara işe girdikleri için erkekler işsiz kalıyor diyen kişi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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