Bülent Arınç 'Başkan' diye kitap yazdırdı, bütün sırları kitapta topladı

“Başkan Arınç” isimli kitap, dünya liderlerinin geçit resmine sahne oluyor. Bülent Arınç’ın, ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e Japon İmparatoru’ndan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a kadar devlet başkanlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin perde arkası anlatılıyor. Kitapta, liderlerin insani özelliklerini yansıtan komik ve şaşırtıcı detaylara da rastlamak mümkün.



Avrupa Birliği müzakere sürecinden Kıbrıs tartışması ve Ermeni Sorunu’na, ABD ile ilişkilerden İslam dünyasındaki gelişmelere kadar yakın tarihe damga vuran çok sayıda olaya da değiniliyor.



Bülent Arınç yarın Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda yeni çıkan kitabını imzalayacak ve söyleşiye katılacak.



Yine Ömer Şahin’in kaleme aldığı Bülent Arınç’ın milli görüş yıllarını anlatan “Küçük Erbakan” isimli kitap iki yıl önce yayınlanmıştı.







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