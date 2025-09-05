Bütün sorumluluk Fatih Tekke'nin! Trabzospor transferi duyurdu

Trabzonspor'la transfer görüşmelerini tamamlamak için kente gelen Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağlandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre, sözleşme fesih bedeli olarak Saint Etienne kulübüne, üç taksit olarak 4 milyon Euro ödenecek.

3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Benjamin Bouchouari ise her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.

Opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecek.

TEKKE'DEN SORULARA YANIT

Transfer açıklamasında önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bouchouar'nin sakatlığı hakkında da konuştu.

"Bu çocuğun omurunda bir kırık var, stres kırığı var" diyen Tekke, "Bu 3 ay önce olan bir şey. Sağlamlaşırsa çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakat olmasa bizim bu maliyetlere Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgulayan Tekke, "Bu riski ben aldım, Trabzonspor adına ben aldım. Bu risk bana ait. Oyuncumuza da söyledim. Belki 1 ay, belki 1.5 ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah performansından yararlanacağız" dedi.