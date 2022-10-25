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Bomba iddia. Olaylı Galatasaray Alanyaspor maçının VAR kayıtlarında skandal diyalog

Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki hakem kararları gündemden düşmüyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:31
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Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı karttaki 'VAR' diyalogunda Ali Palabıyık bakın ne demiş

Bomba iddia. Olaylı Galatasaray Alanyaspor maçının VAR kayıtlarında skandal diyalog
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Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı karttaki 'VAR' diyaloğu ortaya çıktı.

İşte Koray Gençerler - Ali Palabıyık'ın o konuşması ve tüm detaylar...

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur da karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

"Boey'in kırmızı kartını 7 hakeme sorduk. 6'sı "Kırmızı kartla alakası yok" dedi. 1 tanesi de "Belli belirsiz. Sarı verse daha iyiydi. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var."

"Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt çizgilerine kim inanır! Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz, 2018/19 sezonu... " Fenerbahçe maçında aynısı var. Ceza sahası önünde sarı veriyor, VAR'dan kırmızı veriyor. Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2020/21'de Karagümrük maçında aynı Ali Palabıyık, Lens'in Donk'un ayağına basması var. O maçta daha neleri var. Saymakla bitmez."

VAR KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre Tüm yaşananlar sonrası bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kartla ilgili önemli bir diyalog ortaya çıktı.

Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm. Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Karşılaşmada Alanyaspor'un hızlı atağında sarı-kırmızılı oyuncu, 31. dakikada orta sahada Candeias'a yaptığı hareket sonrasında orta hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

PEKİ İDDİA DOĞRU MU?

Fanatik yazarı Deniz Çoban, Galatasaray - Alanyaspor maçındaki VAR kayıtlarının ortaya çıktığı iddiası hakkında açıklama yaptı. Çoban, iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan hakem yorumcusu, "Sacha Boey’in kırmızı kartında, VAR’ın hakemi çağırdığı ama hakemin dikkate almadığı iddiası doğru değil. Herhangi bir çağrı olmamış." dedi.

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