27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor. Yerin kulağı Şerafettin Tilki sadece Yeniçağ'a açıklıyor

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor. Yerin kulağı Şerafettin Tilki sadece Yeniçağ'a açıklıyor

Herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde! Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor. O sadece Yeniçağ'a açıklıyor. Bütün yöneticiler ve TFF Şerafettin Tilki'nin kim olduğunu araştırıyor...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:48
Takip Et

Bütün yöneticiler ve TFF Şerafettin Tilki'nin kim olduğunu araştırıyor! Herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor. Yerin kulağı Şerafettin Tilki sadece Yeniçağ'a açıklıyor
+
Aa
-

Yazdığı yazılarla gündeme damgasını vuran Şerafettin Tilki'nin Yeniçağ'daki son haberi yine ortalığı sarstı.

Kulüplerde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönen dolapları anlatan yazılarıyla spor medyasına yön veren Şerafettin Tilki, Yeniçağ'daki son haberiyle TFF'yi ayağa kaldırdı.

Tilki son yazısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yazdığı yazılar nedeniyle rahatsız olduğu gazeteci Tahir Kum'u çalıştığı Hürriyet gazetesinin patronu Yıldırım Demirören'e nasıl şikayet ettiğini yazmıştı. Demirören'in de bunun üzerine Kum'un gazeteyle ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Korkusuz yazar Tilki, ayrıca TFF'den danışmanlık adı altında maaş alan gazetecileri de tek tek sıralamıştı.

Daha önce kulüpler hakkındaki haber yorumlarıyla dikkati çeken Şerafettin Tilki'nin herkes peşine düşmüş, kim olduğu için sonuçsuz kalan araştırmalar yapmıştı.

Şimdi de herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor

O sadece Yenicağ'a açıklıyor

Bütün yöneticiler ve TFF Şerafettin Tilki'nin kim olduğunu araştırıyor.

Şerafettin Tilki'nin yazdıklarını yalanlayamıyorlar; çünkü doğruları yazıyor.

Onun yerine kim olduğunu bulup susturmak istiyorlar.

Elbette susturdukları var. İşte son örnek Tahir Kum. Ya da susturduklarını sanıyorlar. Bilmiyorlar ki Tahir Kum ne yöneticiler gördü. Sel gitti, Kum kaldı.

Şerafettin Tilki'yi de susturamayacaklar. Yanlışlarını kapatamayacaklar.

Bir Şerafettin gelir, bin Şerafettin gelir.

Bu arada Şerafettin'den bir öneri onlara:

"Beni arayacağınıza kendinize çeki düzen verin.
İnsanların ekmeği ile oynamayın.
Gazetecileri susturmaya çalışacağınıza doğruları yapın.
Göreceksiniz o zaman Şerafettin Tilki de alkışlayacak sizleri."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.