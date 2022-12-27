Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor. Yerin kulağı Şerafettin Tilki sadece Yeniçağ'a açıklıyor

Yazdığı yazılarla gündeme damgasını vuran Şerafettin Tilki'nin Yeniçağ'daki son haberi yine ortalığı sarstı.

Kulüplerde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönen dolapları anlatan yazılarıyla spor medyasına yön veren Şerafettin Tilki, Yeniçağ'daki son haberiyle TFF'yi ayağa kaldırdı.

Tilki son yazısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yazdığı yazılar nedeniyle rahatsız olduğu gazeteci Tahir Kum'u çalıştığı Hürriyet gazetesinin patronu Yıldırım Demirören'e nasıl şikayet ettiğini yazmıştı. Demirören'in de bunun üzerine Kum'un gazeteyle ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Korkusuz yazar Tilki, ayrıca TFF'den danışmanlık adı altında maaş alan gazetecileri de tek tek sıralamıştı.

Daha önce kulüpler hakkındaki haber yorumlarıyla dikkati çeken Şerafettin Tilki'nin herkes peşine düşmüş, kim olduğu için sonuçsuz kalan araştırmalar yapmıştı.

Şimdi de herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor

O sadece Yenicağ'a açıklıyor

Bütün yöneticiler ve TFF Şerafettin Tilki'nin kim olduğunu araştırıyor.

Şerafettin Tilki'nin yazdıklarını yalanlayamıyorlar; çünkü doğruları yazıyor.

Onun yerine kim olduğunu bulup susturmak istiyorlar.

Elbette susturdukları var. İşte son örnek Tahir Kum. Ya da susturduklarını sanıyorlar. Bilmiyorlar ki Tahir Kum ne yöneticiler gördü. Sel gitti, Kum kaldı.

Şerafettin Tilki'yi de susturamayacaklar. Yanlışlarını kapatamayacaklar.

Bir Şerafettin gelir, bin Şerafettin gelir.

Bu arada Şerafettin'den bir öneri onlara:

"Beni arayacağınıza kendinize çeki düzen verin.

İnsanların ekmeği ile oynamayın.

Gazetecileri susturmaya çalışacağınıza doğruları yapın.

Göreceksiniz o zaman Şerafettin Tilki de alkışlayacak sizleri."