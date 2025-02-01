Bütünsel banyo çözümleri sunan karo ve vitrifiye markası açıkladı: “Yılın trendi sürdürülebilirlik”

Yeni yılın ilk aylarında, 2025 boyunca sürecek ev dekorasyonu trendleri açıklanırken, tüketiciler de hem estetik hem de fonksiyonel beklentilerini karşılayacak ürünlerin arayışına giriyor. Öyle ki Business Research Company’nin açıkladığı veriler 2024’ü yaklaşık 7 milyar dolarla kapatan küresel ev dekorasyonu pazarının, bu yıl da yüksek bir dinamizme ulaşacağına işaret ediyor. Dekorasyon trendlerinin doğadan esinlenen tasarım, sürdürülebilirlik ve kültürel füzyonla bir üçgen çizeceği öngörülürken karo ve vitrifiye markası Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, yenilikçi koleksiyonları ışığında global eğilimlere dair bakış açılarını paylaştı.

“MÜŞTERILERIMIZIN YAŞAM KALITESINI KOLEKSIYONLARIMIZLA YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞIZ”

2025’te iç mekan dekorasyonlarında refahı teşvik eden işlevsel ve fonksiyonel ürünlerin ön plana çıkacağını söyleyen Görkem Helvacıoğlu, “2025, sürdürülebilirliğin ve işlevselliğin zirve yaptığı bir yıl olacak. Konforu artıran ergonomik mobilyalar ve doğal malzemeler, evleri sadece bir yaşam alanı olmaktan çıkararak huzur bulduğumuz sığınaklara dönüştürecek. Yalnızca göz zevkimizi değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığımızı da destekleyen ürünler rağbet görecek. Biz de 35 yıldır olduğu gibi bu yıl da müşterilerimizin yaşam kalitesini yenilikçi ve sürdürülebilir koleksiyonlarımızla yükselteceğiz” dedi.

“DOĞAYA ÖZLEM, DEKORASYONLAR YAŞAM ALANLARINA TAŞINACAK”

600’ü aşkın mimarın katılımıyla 2025 için dekorasyon trendlerinin mercek altına alındığı küresel ankete göre, tasarımcıların %33’ü bu yıl bitki ve hayvan desenlerinden oluşan eklektik tasarımların öne çıkacağını belirtiyor. Söz konusu bulguları değerlendiren Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, “Profesyonellerin de aktardığı üzere, bu yıl evler adeta doğaya ayna tutacak. Bu trende sadece desenlerde değil, renklerde de tanık olacağız” ifadelerini kullandı.

2025’TE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK HIÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEM KAZANACAK

Araştırmadan hareketle 2025’in renginin toprak tonları, bordo ve mavi olacağını aktaran Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, “Yılın dekorasyon trendlerine baktığımızda tüketicilerin doğaya özleminin birincil yaşam alanları olan evlere taşındığını görüyoruz. Hatta bununla da sınırlı kalmıyor, mimar ve tasarımcıların %43'ü 2025'te sürdürülebilirlik gereksiniminin artacağını bildiriyor. %35’i de teknolojinin artık evleri de dönüştüreceğine işaret ediyor. Biz de global trendleri yakından takip ediyor, pek çok ürün ve koleksiyonumuzla kullanıcıların hayatına değerli dokunuşlar yapıyoruz” şeklinde konuşarak ürün ailelerine dair bilgi de verdi.

Buna göre Seramiksan’ın doğaya dönüş teması ile uyumlu ahşap görünümlü karoları Sagano, Sagano Line’nın yanı sıra; minimalist ve organik tasarım anlayışını yansıtan, doğal taş dokulu Traverten, Portland, Magma ve California serileri ön plana çıkıyor. Lambri görünümü ve farklı renk seçenekleriyle yaratıcı dekorasyon imkanı sunan yeni Color Line Koleksiyonu da 2025’in tasarım trendleriyle eşleşiyor. Yeni nesil yıkama teknolojisine sahip Vortex ise daha az su tüketimi ile üstün hijyen olanağı tanırken, markanın çevre dostu yaklaşımını ortaya koyuyor.