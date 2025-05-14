BUÜ’de "Hemşireler Haftası" kutlandı

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Akansel, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Başhemşire Fatma Düzgün, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"GÜÇLÜ BİR HASTANEMİZ VAR"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Güçlü bir hastanemiz, güçlü bir hemşire kadromuz var. Hastanemiz, bizim doğrudan toplumla olan organik temasımızın vuku bulduğu çok kritik bir yer. Bu kurum, 50 küsur yıllık tarihinde toplumla olan temasından yüzünün akıyla çıktıysa, Güney Marmara'nın tamamında bir hastaneye gitmek söz konusu olduğunda ilk akla gelen kurum olduysa, bu sadece fiziki şartlardan kaynaklanmıyor demektir. Öğretim üyelerimizden hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan bütün sağlık personelimize kadar takım ruhunun bugüne kadar taşınmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en güvenilir mesleği"

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Akansel ise, "Yapılan çalışmalar hemşireliğin, dünya genelinde en güvenilir meslekler arasında birinci sırada yer aldığını göstermektedir. 2025 ICN temasının mesajı yalnızca sorunları ortaya koymak değil, aynı zamanda daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir hemşirelik mesleği oluturmaktadır. Hemşire refahına öncelik verildiğinde toplumların sağlıklarına yönelik, kaliteli bakımların da sürdürülebilirliği ve devamı sağlanabilecektir. Hepimize sağlıklı, huzur, mutluluk dolu bir gelecek diliyor, yine hemşirelik haftanızı tekrardan kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"TAKIM RUHU" VURGUSU

BUÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam da sağlık hizmetinin meşakkatli ve insanı yoran bir iş olduğuna vurgu yaptı. Ancak sağlık hizmetinin takım ruhuyla yapıldığında keyifli bir hizmet olduğuna işaret eden Prof. Dr. Halil Sağlam, "İşte hemşireler, bu takımın öğelerinin birbiriyle temasını en güzel şekilde idare eden, takımın diğer üyelerini birleştiren merkezi bir yerde rol alarak işleri kolaylaştırıyorlar. Bundan dolayı hemşireler gerçekten çok kıymetliler. Takımın adeta gizli organizatörleri olarak çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

BAŞHEMŞİREDEN MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR

BUÜ Hastane Başhemşiresi Uzman Hemşire Fatma Düzgün ise, "Gururla söylemek istiyorum, kurumumuzda eğitimli, yetkin ve motive bir hemşire kadromuz bulunmakta ve kurumumuzun ortak hedefleri doğrultusunda profesyonellik çerçevesinde çalışmaktadırlar. Kurumumuzda yaşanan kritik tüm süreçlerde hızlı organize olan, çözümler üreterek yapıcı davranışları ile liderlik yapmaktadırlar. Tüm meslektaşlarımın saygıyla selamlıyor, emekleriniz, sabrınız, cesaretiniz ve insan hayatına kattığınız değerden dolayı her birinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış töreninin ardından BUÜ Hastanesi'nden emekli hemşirelere teşekkür plaketleri sunuldu. Program, Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hazel Duru'nun gerçekleştirdiği "Kuşaklar Arası Farklılıkları Anlamak" isimli panel ile sona erdi.