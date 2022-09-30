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"Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı ile bu kişileri gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:48
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"Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı

''Büyü bozma'' bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
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İddiaya göre, Atakum ilçesinde yaşayan S.A.B. (33), bazı sorunlarından dolayı bir arkadaşı aracılığıyla, para karşılığında "büyü bozduğunu, muska yazdığını" iddia eden K.K. (86) ile telefonda görüştü.

S.A.B, ikametinin bahçesine gömülen muskayı çıkarma bahanesiyle Amasya'dan Samsun'a gelen K.K'yi, yanında getirdiği muskayı kazdığı alana koyarken yakaladı.

Verdiği parayı alan S.A.B, K.K. ile şoförlüğünü yapan M.K'yi (54) evinden kovdu. S.A.B, daha sonra aynı şekilde K.K'ye 8 bin lira veren bir arkadaşının parasını alabilmek için de plan yaptı.

S.A.B'nin arkadaşı M.Ö. (33), sorunları bulunduğunu bahane ederek K.K. ile M.K'yi verdiği adrese çağırdı.

Adrese giden K.K. ve M.K. ile burada bulunan S.A.B. ve M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 8 bin liranın istenmesi üzerine K.K, üzerindeki parayı ve banka kartlarını S.A.B. ve M.Ö'ye verdi. Evden çıktıktan sonra polis merkezine giden K.K. ve M.K. gasbedildiklerini öne sürerek şikayetçi oldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, S.A.B. ve M.Ö'yü "gasp", K.K. ile M.K'yi ise "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

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