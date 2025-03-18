Büyü bozuldu

Evet yine başladı monotonluk maratonu. Beşiktaş taraftarlarının yüreklerinde öfke, sinir, isyan doldu taştı. Ole Gunner Solskjaer’in gelişiyle oynanan güzel oyun ve alınan galibiyetlerle hepimiz gözlerinde mutluluk çiçekleri açmıştı. Bu sefer oldu, hocanın kimyası tuttu, bu takımının önümüzdeki sezon için umut veren oyun oynadığını düşünmüştüm. Ne hikmetle rüyadan kabusla uyandık. Beşiktaş deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Hem de ne mağlubiyet. Konyaspor 9 kişi kaldığı karşılaşmadan galip gelmeyi başardı. Evet 9 kişi ile. Bu tarihi bir galibiyet. Hakkını teslim etmek gerekir, Konyaspor’u yürekten tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler, çok doğru oynadılar, inanılmaz bir galibiyet aldılar. Konyaspor teknik ekibini, futbolcularını ve yönetimini, kutluyorum. Gelelim tarihi yenilgi alan, 9 kişi kalan rakibine gol atamayan Beşiktaş’a. Rakibin maçın başında kırmızı kart görüp 10 kişi kalmış Ole hoca aynı sistemle ve dizilişle devam ediyor. Değerli hocam rakibin eksilmiş zaten neden forvet oyuncusu alıp gol aramıyorsun. Rakibin 9 kişi kalmış hala sağdan soldan orta yaparak gol arıyorsun. Organize olmuş hiçbir atak yapamadık. Konyaspor kendi sahasına çekilmiş, ceza sahasına kümelenmiş durmadan ezbere orta ezbere orta böyle sapma sapan iş mi olur. Yapılan ortalar dağlara taşlara gitti. Rakibin eksilmiş bu noktadan sonra pas oyunu oynanıp oyunu genişletmesi gerekirdi. Tam tersi yapıldı. Geçen hafta kendi sahasında 10 kişi kalan Gaziantepspor’a mağlup olmuştu. Bu hafta 9 kişi kalan Konyaspor’a mağlup oldu. Demek ki eksik kalan rakiplere karşı Beşiktaş’ın bir planı ve taktiği yok. Rakip eksik kalınca panik halinde ne yapacaklarını bilemez haldeler. Planlı, organize olmuş bir tane atak geliştiremedi. Değerli Beşiktaş oyuncuları kendinize gelin, bu camianın ne kadar büyük olduğunun farkına varın. Burası Beşiktaş. Bu formanın ağırlığı çok büyüktür. Maçta Beşiktaş adına mücadele eden bir oyuncu vardı. Oda Arthur Masuaku. Elinden geleni yaptı, çok koştu, iyi mücadele etti. Şut attı, orta yaptı iyi oynadı. Beşiktaş adına sadece o vardı. Beşiktaş’ta sadece Masuaku oynadı. Rakip 2 kişi eksik oynadı, Beşiktaş 10 kişi eksik oynadı desek çok net tespit yapmış oluruz.