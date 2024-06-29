Büyü için bunu da yaptılar. Gözleri ve cinsel bölgesine balık koydular

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Büyü için bunu da yaptılar. Gözleri ve cinsel bölgesine balık koydular

İstanbul'da korkutan görüntü. Bir anda iskelede görüldü. Büyü için gözlerine ve cinsel bölgesine balık yerleştirdiler.

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