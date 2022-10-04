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  • Cinci hoca kabusu sokakları sardı. Büyü yapmak için onlarca kedinin bacağını kestiler

Cinci hoca kabusu sokakları sardı. Büyü yapmak için onlarca kedinin bacağını kestiler

Gaziantep Karkamış’ta son günlerde onlarca kedinin ayaklarının kesildiği ortaya çıktı. Cinci bir hocanın büyü yapmak için kedi bacağı istediği büyü bozdurmak isteyenlerin bu yüzden kedilerin patisini kestiği iddiaları sokakları sardı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:40
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Büyü yapmak için onlarca kedinin bacağını kestiler. Cinci hoca kabusu sokakları sardı

Cinci hoca kabusu sokakları sardı. Büyü yapmak için onlarca kedinin bacağını kestiler
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Gaziantep Karkamış ilçesi sakinlerinden bazıları, çok sayıda kedinin topallayarak, kanlar içinde yürümeye çalıştığını gördüklerini belirtirken bu vatandaşların bazıları ise bir cinci hocanın büyü bozmak için kedi patisi istediğini, bazıları ise Suriyelilerin aynı amaçla kedileri sakat bıraktığını ileri sürdü.

Vatandaşlar, bu vahşeti yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Sosyal medyadan da vahşete tepki yağdı.

Olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatılırken şu açıklama yapıldı:

“İlimiz Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından başlatılan araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Karkamış Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir.”

DAHA ÖNCE DE MANİSA’DA YAŞANMIŞTI

Geçen Kasım ayında, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de birçok kedi, patisi kesilmiş şekilde bulunmuştu.

Turgutlu’daki vahşeti ilk olarak duyuran TURHAKDER Başkanı Seyhan Sallıtepe, yaptığı açıklamada kedilerin büyü için öldürülmüş olabileceğini söylemişti.

Kedi ölümleri ile ilgili daha sonra bir kişi gözaltına alınmış ve verdiği ifadede ‘büyü’ iddiasını doğrulamıştı.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
4.10.2022 10:48
İşte Akp ve Bay arecebimin istediği düzeninin çarpık zihniyetleri bitde dindar diye gecinir bu canavarlar hamdolsun  
 
muhalefet adam
4.10.2022 10:47
ne kadar kötülük varsa şu hacılarda hocalarda var benim zavallı cahil halkımda bunların peşinden gidip biat etmeyi ne çok seviyor nasıl insansınız siz ya Allah akıl fikir versin topunuza  
 
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