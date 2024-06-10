Büyük ayrımcılık ortaya çıktı. 175 araçtan 10’u CHP’ye 138’i AKP’ye verilmiş

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Büyük ayrımcılık ortaya çıktı. 175 araçtan 10’u CHP’ye 138’i AKP’ye verilmiş

5 Haziran'da CHP'nin yönetimine geçen Türkiye Belediyeler Birliği'nin, AKP döneminde tahsis edilen 175 aracın sadece 10'unun CHP'ye, 138'inin ise AKP'ye bağlı belediyelere gittiği tespit edildi.

5 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimle, 2005 yılından bu yana AKP'li belediye başkanlarının yönettiği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), CHP yönetimine geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 868 delegeden 511’inin oyunu alarak TBB’nin yeni başkanı oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Başkanlık değişiminin ardından AKP yönetimindeki TBB'nin ayrımcı uygulamaları yaptığı ortaya çıktı. TBB’de AKP ve MHP'li belediyelere kaynak dağıtımında öncelik tanındığı öğrenildi.

ARAÇ TAHSİSLERİNDE AYRIMCILIK

TBB’nin 2023 yılı faaliyet raporuna göre, birlik tarafından belediyelere tahsis edilen 175 aracın yüzde 79'u AKP'li belediyelere verildi. Tahsis edilen araçların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Toplam Tahsis Edilen Araç Sayısı: 175
    • Kepçe: 42
    • Damperli Kamyon: 41
    • Hizmet Aracı: 22

Bu tahsislerden yalnızca 10 araç CHP yönetimindeki belediyelere verildi.

Araç tahsislerinin belediyelere göre dağılımı, şöyle sıralandı:

• AKP: 138

• MHP: 16

• CHP: 10

• Kayyum: 8

• İyi Parti: 2

• Saadet Partisi: 1

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