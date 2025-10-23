ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Terry Rozier bahis soruşturmasında tutuklandı. Rozier, Florida eyaletine bağlı Orlando şehrindeki bir otelde gözaltına alındı.

ESPA'de yer alan habere göre, soruşturmada tutuklananlar arasında NBA'in efsane oyuncularından ve Portland Trail Blazers antrenörü Chauncey Billups da bulunuyor. Billups'ın ayrı bir mafya bağlantılı kumar dosyasından da suçlandığı belirtiliyor.

Cleveland Cavaliers'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Damon Jones da maçlar hakkında içeriden bilgi vermek ve bu bilgileri spor bahisleri için kullanmakla suçlanıyor.

FBI AÇIKLAMA YAPACAK

FBI'ın soruşturmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Soruşturmanın merkezinde, 23 Mart 2023 günü oynanan Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans maçının olduğu belirtiliyor. Bu maç sırasında bir kişinin, o dönem Charlotte Hornets'te oynayan Terry Rozier'in istatistikleriyle ilgili "alt" seçeneğine 13 bin 759 dolar değerinde 30 ayrı bahis oynadığı iddia ediliyor. Bunun üzerine bahis siteleri Rozier'le bahis oynanmasını durdurdu.

Bahis çetesinin oyuncu Jontay Porter'la iş birliği yaptığı öne sürülüyor. Daha önce hakkında soruşturma açılan Porter, 17 Nisan günü ömür boyu men cezası almıştı.