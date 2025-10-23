ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Terry Rozier bahis soruşturmasında tutuklandı. Rozier, Florida eyaletine bağlı Orlando şehrindeki bir otelde gözaltına alındı.

ESPA'de yer alan habere göre, soruşturmada tutuklananlar arasında NBA'in efsane oyuncularından ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups da bulunuyor. Billups'ın ayrı bir mafya bağlantılı hileli poker dosyasından da suçlandığı belirtiliyor.

Cleveland Cavaliers'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Damon Jones da maçlar hakkında içeriden bilgi vermek ve bu bilgileri spor bahisleri için kullanmakla suçlanıyor.

The Atletic'in haberine göre, soruşturmayı yürüten FBI; Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Charlotte Hornets ve Portland TrailBlazers'ın oynadığı bazı maçlara bahis yapıldığını düşünüyor.

Antrenör Damon Jones'un, Lebron James'in oynamayacağı bir maçta sakatlık raporu çıkmadan önce çevresine Los Angeles Lakers'a karşı bahis aldırdığı iddia edildi.

FBI VE SAVCI AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen FBI Direktörü Kash Patel, "Chauncey Billups, Damon Jones ve Terry Rozier gibi kişilerinde arasında olduğu eski ve mevcut NBA oyuncularını ve koçları bugün gözaltına alındı. Bu, yıllarca süren yasa dışı bir kumar operasyonu ve spor hilesi operasyonudur" dedi.

Patel, 37 sanığın yer aldığı iki soruşturmanın 4 farklı mafya grubunu kapsadığını ve ekonomik boyutunun onlarca milyon dolar olduğunu belirtti.

New York Doğu Bölgesi Savcısı Joseph Nocella Jr. ise olayı "ABD'de çevrimiçi spor bahislerinin yaygın olarak yasallaşmasından bu yana görülen en küstah spor yolsuzluk planlarından biri" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, Billups'un mafya grupları tarafından desteklenen yeraltı poker oyunlarında kapsamlı bir hile planıyla suçlandığını iddia eden ayrı bir iddianameyle suçlandığını belirtti. Savcı Nocella, sanıkların New York bölgesindeki mağdurlardan 7 milyon dolardan fazla para çalmak için teknoloji kullanmakla suçlandığını söyledi.

Savcı Nocella, 6 sanık spor bahisleri davasına karışmış olmakla suçlanırken, hileli poker oyunlarına karıştığı iddia edilen 31 sanık bulunduğunu aktardı. Savcı, antrenör Jones'ın her iki davaya da karıştığı iddia edilen 3 kişiden biri olduğunu ifade etti.

Hem Billups hem de Rozier "kara para aklama" ve "elektronik dolandırıcılık komplosu" suçlamalarıyla karşı karşıya. Billups ve Rozier'in Perşembe günü ilk duruşmalarına çıkmaları bekleniyor.

ROZİER'İN OYNADIĞI MAÇTA SIRA DIŞI BAHİS HAREKETLİLİĞİ

Soruşturmanın merkezinde, 23 Mart 2023 günü oynanan Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans maçının olduğu belirtiliyor. Bu maç sırasında bir kişinin, o dönem Charlotte Hornets'te oynayan Terry Rozier'in istatistikleriyle ilgili "alt" seçeneğine 46 dakikada 13 bin 759 dolar değerinde 30 ayrı bahis oynadığı iddia ediliyor. Bunun üzerine bahis siteleri Rozier'le ilgili bahis oynanmasını durdurmuştu.

Bahis çetesinin oyuncu Jontay Porter'la iş birliği yaptığı öne sürülüyor. Daha önce hakkında soruşturma açılan Porter, 17 Nisan günü ömür boyu men cezası almıştı.

Rozier'in avukatı Jim Trusty, daha önce ESPN'e müvekkilinin 2023 yılında NBA ve FBI yetkilileriyle birkaç kez görüştüğünü fakat herhangi bir lig kuralın ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlamadığını söylemişti.

İDDİA: KAZANILAN PARA ROZİER'E GÖNDERİLDİ

İddianameye göre, 23 Mart 2023’te Hornets formasıyla sahaya çıkan Rozier, sakatlık bahanesiyle maçı erken bırakmayı planladığını yakın çevresine anlattı. Söz konusu maçta 10 dakika oynayan Rozier, sakatlandığını söyleyerek oyuna devam etmemişti.

Bu bilgiyi öğrenen kişiler, Rozier’in istatistiklerine 200 bin doların üzerinde 'alt' bahisi oynadı. Kazançların doğrudan Rozier’in evine gönderildiği iddia edildi.

BİLLUPS MAFYANIN KURBAN AVLAMAK İÇİN KULLANDIĞI YÜZÜ OLMUŞ

Savcı Nocella'nın Chauncey Billups'la ilgili suçlamalar hakkında da bilgi verdi. Buna göre, "balık" olarak nitelendirilen kurbanlar hileli olduklarını bilmediklerini poker oyunlara katılmaya ikna ediliyordu.

Kurbanlar, eski sporcularla oynama fırsatı bulacakları vaadiyle tuzağa çekiliyordu. Billups da bu ünlüler arasında yer alıyor.

Oyunlar, değiştirilmiş kart karıştırma makineleri, poker fişi tepsilerindeki gizli kameralar, özel güneş gözlükleri ve şüphelenmeyen oyuncuların kartlarını okumak için masaya yerleştirilmiş X-ray cihazları gibi gelişmiş hile teknolojileri kullanılarak hileli hale getirilmiş. İddiaya göre, sadece tek bir kurban 1,8 milyon dolar kaybetti.

Nocella, mafyanın kumar borçlarını tahsil etmek için gasp ve şiddet kullandığını söyledi.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, olaya Bonanno, Gambino, Lucchese ve Genovese suç ailelerinin üyeleri ve ortaklarının da dahlini tespit ettiklerini söyledi.

BİLLUPS'IN YERİNE SPLİTTER GELDİ

Yaşananların ardından NBA yönetimi, Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ve Terry Rozier'i ligden uzaklaştırdı.

Billups'ın yerine başantrenör olarak Tiago Splitter getirildi.