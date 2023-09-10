Büyük beden mankenden üst düzey markalara ağır eleştiri. Kapadokya'yı milyonlara tanıtmıştı

Sosyal medya fenomeni olan ve milyonlarca takipçisi bulanan büyük beden mankeni San Paige, The Mirror gazetesine üst düzey markası Louis Vuitton ve benzerlerini podyuma asla büyük bedenleri çıkarmadığı için eleştirdi. Pagie ünlü markaların olması gerektiği kadar kapsayıcı olmadığından şikayet etti.

ONLARCA KAPADOKYA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ağustos ayı başında Kapadokya'ya arkadaşları ile birlikte gelen sosyal medya fenomeni, medya hesaplarında verdiği pozların altına "Kapadokya'da kalmak yetmiyor. Bu güzel otelimizin inanılmaz manzarası! Kahvaltı için mükemmel bir yer! Beni ve bu çatıya bakan balonu yakala! Ziyaret etmeyi düşünüyorsanız kalmak için mükemmel bir mağara oteli" yazmıştı.

BOL VE KOYU RENKLİ ELBİSEYE ZORUNLU DEĞİLİZ

Sam Paige daha öncede dünya medyasında vücut ölçülerini hedef alan olumsuz yorumlara sert cevaplar verdiği için yer almıştı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Paige, fazla kilolarını eleştirenleri Twerk yaptığı bir paylaşımla eleştirmiş ve dalga geçmişti. Seksi bir kıyafet seçimi yapan Paige’in özgüveni ve dansı alkış toplamıştı. Paige, sürekli kadınların vücut ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Büyük beden kişilerin bol ve daha koyu renk kıyafetler tercih etme zorunluluğu bulunmadığını belirten Paige, seksi kıyafetlerini milyonluk hesaplarından paylaşıyor.