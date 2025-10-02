Büyük bir aşkla nikah masasına oturmuşlardı! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı boşanıyor

İpek Yazıcı ile 2022 yılında Roma'da dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir düğünlerini ise Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı. Çiftin mutluluğu kısa sürdü.

AŞKLARI SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI

'Ay tenli kadın' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Beydemir'in Filiz Yazıcı ile tanışması sosyal medyadan olmuştu. Bir programa katılan ikili 'İlk adımı kim attı?' sorusuna Yazıcı, 'Benim' diyerek tanışma hikayelerinin sosyal medya başladığını anlatmıştı.

BOŞANIYORLAR

Habertürk'de yer alan habere göre, 2022 yılında büyük bir aşkla evlenen çift boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanacak olan ikili henüz bir açıklama yapmadı.

İPEK YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sahne ve kamera önü tecrübesi oldukça geniş. Aslen Trabzon, Of'lu olan genç oyuncu, eğitim hayatına Bakırköy'de başladı ve daha sonra Marmara Üniversitesi Basın Teknolojileri bölümünde yükseköğrenimine devam etti.

Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım atan Yazıcı, kısa sürede televizyon projelerine geçiş yaparak yeteneğini geniş kitlelere kanıtlama fırsatı buldu.