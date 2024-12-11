Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu! Fatih'te çöken 3 katlı bina ünlü isme ait çıktı

Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

3 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

BİNA ÜNLÜ İSME AİT ÇIKTI

Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.

ATHENA GÖKHAN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Babası Ahmet Özoğuz, ikiz kardeşi ise Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz.

15 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, ikiz kardeşiyle beraber müziğe merak saldı. Pentagram'ın o dönemki gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri aldılar. 1987 yılında kurdukları Athena grubunda beraber yer alan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, farklı ve aykırı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti ve Gökhan Özoğuz kimdir her zaman merak edildi.