Büyük bir tanıtımla duyuruldu, hem öğretmenler hem öğrenciler kaybetti!

Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için umut kapısı olması beklenen Teacher Moods adlı online eğitim platformu, öğrencilerin ve öğretmenlerin mağduriyetleriyle gündemde. Sosyal medyada büyük bir tanıtımla duyurulan ve “dershaneye gidemeyenler için uygun fiyatlarla kaliteli eğitim” vaat eden platformun, öğretmen ve öğrenci ailelerini dolandırdığı iddia ediliyor. Platforma üye olan öğretmenlerin maaşları ödenmediği, platforma katılan eğitimcilerden ne diploma ne de öğretmenlik mesleklerine dair herhangi bir kanıt istendiği iddialar arasında. Öte yandan platformdan faydalanmak için ücret ödeyen birçok öğrencinin de vaat edilen dersleri alamadıkları belirtiliyor. Bazı öğretmenler, yaşadığı mağduriyet nedeniyle savcılığa suç duyurunda bulundu.

'FARKLI BAHANELER SUNDU'

Dolandırıldığını öne süren ve ücretli öğretmenlik yapan Fen Bilgisi öğretmeni Aleyna Erdinç, “Ek gelir sağlamak amacıyla bu platforma katıldım. Bazı fenomenler tarafından reklamının yapılması bana güven verdi. Haftada 30 saat ders karşılığında 20 bin TL maaşa anlaştık. Yaklaşık 2 ay boyunca bire bir özel dersler verdim. Ancak 1,5 ayın ardından herhangi bir maaş ödemesi yapılmadı. Öznur Hanım ile görüştüğümde sürekli erteleme yoluna gitti ve maaşla ilgili her defasında farklı bir bahane sundu” diye konuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Coğrafya Öğretmeni Semra Taşova’da maaşını alamadığı için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taşova bir aylık maaşını alamadığını belirtti. Türkçe öğretmeni G. K. da, çalıştığı platformla ilgili şu iddialarda bulundu: “İki ay ders verdim yalnızca ilk ayın maaşını aldım, ikinci ayın ödemesinin ise yapılmadı. Maaş için aradığımda da “muhasebede sorun var” denilerek oyalandım. Ders başvurusu yaptığımda benden herhangi bir diploma talep edilmedi.”

“ELİMDEKİ SON PARAYI VERDİM”

Dolandırıldığını öne süren Saddet Baloğlu şunları anlattı: “6.sınıfa giden oğlumu dershaneye gönderemediğim için ek ders almasını istedim. Bu platformu sosyal medyada bazı influencerlardan görmüştüm. Geçen yaz ayında 26 bin TL ödeme yaptım. Ekim’de de dersler başladı. Ama anlamadığım bir şekilde öğretmenleri sürekli değişiyordu. Bir gün platformun kurucusu Öznur Hanım beni aradı. Çocuğumun ödev takibinin yapılabilmesi için sistemde bir özellik açılması gerektiğini bunun içinde sistemde 3-4 gün para görünmesi gerektiğini ve 20 bin TL ödeme yapmam gerektiğini belirtti. Paranın birkaç gün içinde iade edileceğini söyledi. Elimdeki son 20 bin TL’yi de bu gerekçeyle kendisine verdim. Ancak, vaat edilen sürenin üzerinden haftalar geçmesine rağmen param iade edilmedi.”

‘30 ÖĞRETMEN MAĞDUR OLDU’

Platformun kurucusu Öznur Gündüz, iddiaları reddederek, “Böyle bir durum söz konusu değildir. Banka kaynaklı gecikmeler oldu. 246 öğretmenden yalnızca 30’u mağduriyet yaşadı. Bu konuda avukatlarımız çalışıyor” dedi.

‘300 BİN TL’LİK MAĞDURİYET’

Gaziantep’te yaşayan D.Y., iki çocuğunu platforma kaydettirdikten sonra Öznur Gündüz’ün kendisine yayınevi ortaklığı teklifinde bulunduğunu ve bunun için 600 bin TL istediğini iddia etti. Borç ve krediyle 600 bin TL’yi Gündüz’e gönderdiğini belirten D.Y., yayınevi kurulmayınca parayı geri istediğinde sadece 300 bin TL’sini geri alabildiğini savundu.

‘SON MAAŞIM ÖDENMEDİ’

Fen bilgisi öğretmeni Tuğçe Tipi de platformdan Instagram üzerinden haberdar olduğunu ve Öznur Hanım ile görüştüğünü belirtti. Görüşmeleri sırasında kendisinden herhangi bir diploma veya yeterlilik belgesi talep edilmediğini söyleyen Tipi, “16 öğrenciye özel ders veriyordum ilk 2 maaşı çok zor aldım son maaşım da ödenmedi” dedi.