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Cumhur İttifakı’nın ortağı Destici’den EYT açıklaması: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek” dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 02:01
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici EYT açıklaması yaptı

Cumhur İttifakı’nın ortağı Destici’den EYT açıklaması: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. 

Türkiye’nin enerjinin yüzde sekseninden fazlasını dışarıdan ithal ettiğini vurgulayan Destici, ”Eğer bugün Türkiye bir cari açıkla karşı karşıyaysa, eğer bugün Türkiye bütçe açığıyla karşı karşıyaysa, eğer hayat bugün hayat pahalılığı bu drece yükselmişse, enflasyon bu derece yüklemişse, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim enerjide dışa bağımlı olmamız. Yani enerjiyi dışarıdan ithal ediyor olmamızdır. Şayet biz enerjiyi, ithal etmemiş olsaydık bugün bizim cari fazlamız vardı. Eğer biz enerjiyi dışarıdan ithal etmemiş olsaydık akaryakıtı bu kadar pahalı kullanmıyor olurduk. 

"VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIYOR"

Bugün diyelim Adana'da iki liraya da üç lira olan bir narenciye meyvesinin bir ürünün Ankara'da, on beş liraya satılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi nakliye masrafları. Aynı şekilde bizim dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili de bu. Dediğim gibi akaryakıttaki maliyetin bir faturası oluyor. Bu da vatandaşa zam olarak, hayat pahalılığı olarak ülkeye de yüksek enflasyon olarak yansıyor. Yeraltı kaynaklarımızı harekete geçirelim. Ne kadar yeraltı kaynağımız varsa; kömürse kömür, petrolse petrol, gazsa gaz bütün bunları çıkartalım. Ama bunları çıkartırken bir kere daha altını çizerek söylüyorum, iş sağlığı ve insan; yani işçi sağlığı konusunda azami dikkati gösterilim” dedi.

“HAKLARI VERİLECEK"

Ocak ayına kadar hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen Destici, ”Birlikte hep beraber önce beş yüz binin üzerindeki sözleşmeliyi kadroya alacağız inşallah. Daha sonra önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronlar kadroya geçti. Fakat bu seksen bin kişi geçmemişti. Onlara kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek. Emekliliği gelenlerin tamamı emekli edilecek inşallah” dedi. (İHA)

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