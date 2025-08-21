Büyük Bölcek Caddesi’nde kaza

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da Büyük Bölcek Caddesi Cumartesi Pazarı ışıklarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Mahmut Şen/Aksaray

Berdan Ç. (21) idaresindeki yabancı plakalı GRF-87-R Wolkswagen Golf ile Tolga S. (22) yönetimindeki 34 KD 2931 plakalı Renault Clio çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayı sürücüler Berdan Ç. ve Tolga S. yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

