YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi 2400. Sokak’ta meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletten düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ş.C. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.