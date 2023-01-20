Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

"İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. Donduğunu görünce de çok şaşırdım.

