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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da soğuk havanın etkisi ile büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:08
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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan beldesindeki şelale, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu.

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"Donduğunu görünce çok şaşırdım"
Ziyaretçilerden Fevziye Yılmaz, ilk kez şelaleye geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyledi.

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Şelalenin donduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

"İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. Donduğunu görünce de çok şaşırdım.

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Bingöl'den gelen Eser Tamtaş da şelalenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Benim Girlevik Şelalesi'ne ilk gelişim.

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Gerçekten doğal güzelliğine bayıldım. Buradaki doğal güzelliği tekrar görmek için sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yaz aylarında görmedim ama inşallah yazın da gelmeyi düşünüyorum." dedi.

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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