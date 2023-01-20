Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.
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İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan beldesindeki şelale, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu.
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"Donduğunu görünce çok şaşırdım" Ziyaretçilerden Fevziye Yılmaz, ilk kez şelaleye geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyledi.
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Şelalenin donduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
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"İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. Donduğunu görünce de çok şaşırdım.
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Bingöl'den gelen Eser Tamtaş da şelalenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Benim Girlevik Şelalesi'ne ilk gelişim.
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Gerçekten doğal güzelliğine bayıldım. Buradaki doğal güzelliği tekrar görmek için sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yaz aylarında görmedim ama inşallah yazın da gelmeyi düşünüyorum." dedi.