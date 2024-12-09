Büyük Buluşma’ya ilgi çok büyük oldu

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in en önemli isimlerinden, Tüm Ülkücü Camia tarafından sevilen, saygı duyulan, araştırmacı-yazar Hakkı Öznur’un 9 ciltlik 10 bin sayfalık dev eseri, 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının tanıtım toplantısı, Ankara Gençlik Parkı’ndaki 1500 kişilik salonda yapıldı.

Kitabın tanıtım toplantısına misafirlerin, katılımcıların ilgisi çok büyüktü. İçerde ve dışarda izdiham yaşandı. Çok büyük bir kalabalık salonun hınca hınç dolmasından dolayı salona giremedi, dışarda kaldı. Tanıtım toplantısı programı 5 kuşak Ülkücüleri bir araya getirdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabını anlatan sinevizyon, gösterime girdi. Sinevizyonu izleyenler, çok duygulandılar, gözyaşlarını tutamadılar.

Ülkücü hareketin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’i, hareketin önde gelen isimleri Dündar Taşer, Ahmet Er, Galip Erdem ve birçok dava büyükleri ile Türkmen Beyimiz Şehit Gün Sazak, küresel bir suikastla şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül öncesi ve sonrası şehit düşen Ülkücülerin resimleri, MHP ve Ülkü Ocakları’nın düzenlediği yüzbinlerin katıldığı tarihi mitinglerin görüntüleri, salondakileri çok duygulandırdı, hüzünlendirdi ve geçmişe götürdü.

ORTAK MAZİ KATILIMCILARI DUYGULANDIRDI

Özellikle 15 Nisan 1978 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılan, 500 bin Ülkücünün katıldığı o tarihi mitingden kareler gösterilirken, kanlı gömleklerle yürüyen gençler, şehit düşen Ülkücülerin resimleri ve yüzlerce dev pankart (Kanımız Aksa da Zafer İslam’ın, Hak-Hukuk-Adalet Milliyetçi Hareket, Yıkılsın Düzen Yaşasın Devlet, Milli Devlet Güçlü İktidar) vb. Türkeş ve MHP kurmay kadrosunun ve akasında yüz binlerce Ülkücünün kol kola yürüyüşlerinin görüntüleri, salonu derinden etkiledi, hüzünlendirdi ve duygulandırdı. Salon, Sinevizyon görüntüleri sonrası alkıştan yıkıldı.

AYYÜCE TÜRKEŞ VE FURKAN YAZICIOĞLUNA TANITIM TOPLANTISINDA ÇOK BÜYÜK İLGİ VARDI ORTAK MAZİ KATILIMCILARI DUYGULANDIRDI

Toplantıya Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi, tam kadro katıldı. Türkeş’in kızı, İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ile şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun evladı Furkan Yazıcıoğlu yan yana oturmuştu. İkisine de salonda ilgi, sevgi büyüktü.

Toplantıya katılan siyasi parti genel başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı, STK temsilcileri, bu tanıtım toplantısının siyaset üstü olduğunu ve tarihi anlamı ve manevi önemi olduğu düşüncesiyle nezaket göstererek konuşmadılar. Protokolde yer alan isimler, “Ülkücü Hareket” kitabının tarihi öneme sahip olduğunu, Türk demokrasi ve siyasi hayatı açısından çok önemli olduğunu gelecek kuşaklara bırakılan büyük ve muhteşem eser olduğunu ifade ettiler, hepimizin ortak duygularını, kitabın yazarı Sayın Hakkı Öznur’un Bey’in yapacağı konuşma ile dile getireceğini, bunun daha anlamlı, daha doğru olduğunu belirtip Hakkı Öznur’u tebrik edip ve kutladı.

Toplantıya, ODTÜ Ülkü Ocağı, ODTÜ SBF Ülkü Ocağı, Veteriner, Ziraat, Fen ve Gazi Fakültesi Ülkü Ocağı kurucuları GÜT, ÜOB, TÜT, BÜD, ÜOD, ÜGD, ÜYD kurucuları, çelenk gönderdi.

Toplantının bitimin ardından Hakkı Öznur yeni çıkan kitabını okuyuculara imzaladı.

SİYASET KONUŞULMADI, SİYASİLER KONUŞMADI, PARTİLER ÜSTÜ TOPLANTIDA SADECE YAZAR HAKKI ÖZNUR KONUŞTU

Hakkı Öznur dikkatle ve büyük ilgiyle dinlenen salonu derinden etkileyen duygulandıran tarihi konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanlar

Sayın Bakanlar

Sayın Milletvekilleri

Sayın Belediye Başkanları

Kıymetli hocalarım, dava büyüklerim

Aziz dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım, gönüldaşlarım,

Muhterem misafirler,

Değerli basın mensupları,

9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabımın tanıtım toplantısına hoş geldiniz şeref verdiniz.

Bu tarihi toplantıya gelmeyi çok istedikleri halde gelemeyip, Anadolu’dan ve Avrupa’dan bizleri arayıp dualarını gönderen, gönüllerinin bizimle olduğunu ifade eden bütün ülküdaşlarımızdan, gönüldaşlarımızdan, dostlarımızdan Allah razı olsun, var olsunlar.

Bu anlamlı, maneviyatı yüksek hepimizi duygulandıran, hüzünlendiren bu güzel tanıtım programını tertip eden İsmail Yıldız’a ve emeği geçen bütün sevgili gençlerimize yürekten tebrik ediyor, Allah razı olsun diyorum.

Bu tarihi ve belgesel 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” adlı eserin hazırlanmasına pek çok dava büyüğümüz, dava arkadaşlarımız belge, bilgi, doküman ve fotoğraflarla katkı sağladılar. Onların bu değerli katkıları ve yardımları olmasaydı bu büyük, uzun süren, çok geniş ve kapsamlı çalışmada karşılaştığım zorlukların altından kalkmam kolay olmazdı.

Bana değerli zamanlarını ayırıp, röportaj imkânı veren, ayrıca ellerinde bulunan Ülkücü Hareket’le ilgili çeşitli fotoğraf, yayın ve belgeleri kullanmama müsaade eden herkese çok teşekkür ediyorum.

Bugün beş kuşak Ülkücüler, bugün bu tarihi toplantıda bir aradayız 58 kuşağı, 68 kuşağı, 78 kuşağı, 88 kuşağı ve 98 kuşağı, hepimiz partiler üstü siyaset üstü olan bu büyük buluşmada “Ülkücü Hareket” kitabının buluşmasında bir aradayız. Ne mutlu bizlere! Ülkücüler hep böyle birlik ve beraberlik içinde olmalı.

9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının çıkış hikâyesini anlatmadan olmaz. Çünkü bu hikâye, hepimizin hikâyesi.

Elinizdeki eser ise, bu sahada Ülkücü hareket üzerine yapılmış en geniş kapsamlı, belgeli tek çalışmadır. Bu büyük çalışma, Türk siyasi tarihine damgasını vuran, milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili gizli kalmış pek çok yönü gün ışığına çıkarmakta, ortaya atılmış isnat ve iddiaları çürütmekte ve geleceğe yönelik değerlendirmeler için devasa bir doküman hazinesinin kapısını aralamaktadır.

Kendimi Bildim Bileli Ülkücüyüm Ve Türk Milliyetçisiyim.

Ülkücülük, bir siyasal kimlik ve bir yaşam biçimidir. Ülkücüler, milletin adamlarıdırlar. Ülkücüler, tarihleri boyunca demokrasi, adalet ve özgürlüklerden yana tavır almış, adaletsizliklere, haksızlıklara, zulme hep karşı durmuşlardır.

Ülkücülük bir ahlak, vicdan ve değerler hareketidir.

Ülkücü hareket, teorik temelleri ve entelektüel esasları olan, Ülkücü dünya görüşünün siyasi hareketidir.

Ülkü Ocakları mektebinde, yüce ülkü ve değerlerin ışığında, adaleti, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri savunmayı, milletin adamları olarak aziz milletimize hizmet etmeyi şiar edindik.

Ülkücüyüm diyorsak, Ülkücü kimlik sahibiysek, Ülkücü hareket milletimize mâl olmuşsa, bunu hareketin kurucusu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e borçluyuz.

Biz Ülkücüyüz, Ülkücü yolu biliriz, Ülkücü yolu konuşuruz.

Ülkücülük, bizim onurumuzdur. Ülkücüler adalet ve özgürlükten yanadır.

Biz Ülkü Ocaklılar, Ülkücüler, tarihimiz boyunca diktalara, diktatörlüklere karşı çıktık, mücadele ettik. Ülkücüler ne diktalara ne diktatörlere boyun eğer!

Bu tarihi toplantıya teşrif eden, onurlandıran, Sayın Genel Başkanlara, Sayın Bakanlara, Sayın Belediye Başkanlarına Sayın eski ve yeni Milletvekillerine kıymetli Akademisyenlerimize, Hocalarımıza, STK temsilcilerine, Dava arkadaşlarıma, Ülküdaşlarıma, Gönüldaşlarıma, sevgili genç Alperenlerimize, genç Ülküdaşlarıma ve tüm çok kıymetli misafirlerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

Yaşasın Türkiye

Yaşasın Türk Milleti

Yaşasın Ülkücü Hareket

Yaşasın Ülkücülerin Birliği Beraberliği Kardeşliği

Buhranlı ve zor dönemlerde Türk milletine istikamet veren, yol gösteren iki büyük lideri, rahmetli Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’i, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu, tüm Ülkücü şehitlerimizi ve Hakk’a yürüyen aziz dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Onları asla unutmadık ve unutmayacağız. Bu aziz millet, kendisine hizmet edenleri, şehitlerini, kahramanlarını asla unutmaz”

9 Ciltlik Ülkücü Hareket kitabının tanıtım toplantısına katılanların isim listesi şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan

Merkez Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Genel Başkan Yardımcılarından Yavuz Arın, Ali Saraçoğlu

1971 Yılında MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı Yapan Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu

1972 Yılında MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı Yapan Kültür Eski Bakanı Gökhan Maraş

1969-1975 Yılları arasında MHP Gençlik Koordinatörlüğü Yapan Ulaştırma Eski Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz

1965 Yılında Kurulan CKMP Gençlik Kolları İlk Genel Başkanı 1977-1980 Arası MHP Eğitimcilerinin Başkanlığını Yapan Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek

İyi Parti Milletvekilleri Yasin Öztürk ve İsmail Koncuk

Bağımsız Milletvekilleri Yüksel Aslan, Cemal Enginyurt

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Ali Keser

Anahtar Partisinin kurucularından Naci Doğan, Memduh Atalay, Prof. Dr. Mehmet Akıncı, Doç. Dr. Aysun Öcal

Eski Milletvekilleri Şevket Bülent Yahnici Atilla Kaya Ali Uzunırmak, Edip Özbaş, Esat Bütün, Recep Kırış, Ökkeş Şendiler, Nail Çelebi. Kemal Albayrak, Fahrettin Yokuş

1968 yılında Kurulan Genç Ülkücüler Teşkilatının Kurucu Genel Başkanı Salih Dilek

Merhum Alparslan Türkeş’in Vefatından sonra MHP Genel Başkan Vekilliği Yapan Muhittin Çolak

Ülkü Ocakları Derneğinin Kurucu Genel Başkanı ve Ülkücü Hareketin Gazilerinden MHP Çorum Eski Milletvekili Muharrem Şemsek

Ülkü Ocakları Derneği’nin Genel Başkanlarından Sami Bal

Ülkü Ocakları Derneği’nin Son Genel Başkanı Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu

TÖMFED Genel Başkanlarından Haşim Akten

Ülkücü Memurlar Derneğinde Genel Başkanlık yapmış isimlerden Yusuf Okumuş

1971-1972 yıllarında İstanbul Ülkü Ocakları Birliği ve MHP İstanbul Genlik Kolları Genel Başkanlığı Yapan Mehmet Kocabaş

12 Eylül Öncesi MHP Eğitimcilerinden Doğunun Başbuğu Yılma Durak

12 Eylül 1980 Sonrası Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan isimler: Servet Avcı, Suat Başaran, Alaattin Aldemir, Atila Kaya, Alişan Satılmış

Nizam-ı Alem Ocakları Eski Genel Başkan Emir Kuşdemir ve Süleyman Doğan

Alperen Ocakları Eski Genel Başkanları Nedim Yıldız, Abdullah Gürgür, Murat Aslan

Türk Ocakları Genel Merkez yöneticileri

Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz

İstanbul Ticaret Odası Yöneticilerinden Fatih Güner

Sosyal Ekonomik ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi SETAM Vakfı Başkanı SN. Abdullah Doğru

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın Baş Danışmanı Prof. Dr. Mete Gündoğan

Türk Aydınlar Vakfı Genel Başkanı Mehmet Pehlivanlı ve Genel sekreter Zafer Güler

Selçuklu Vakfı Genel Başkanı gazilerimizden Avukat Fatih Eryılmaz

Müzisyen Sanatçı Selçuk Küpçük ve Hasan Sağındık

Ankara Barosu Başkan Adaylarından Hukukçu Hakan Erdem

Sivas Öğrenci Yurdu Müdürü Yusuf Özkan

Yeni Ufuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Berkan Sözer

BBP Eski MKYK Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Gökhan Koçak

Çok sayıda Akademisyen, Sivil Toplum Kuruluşları mensupları, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve ilim adamları toplantıya iştirak etmişlerdir

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Koray Aydın ve birçok Milletvekili Türk Ocakları Genel Merkezi Avrupa Nizam- ı Alem Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda STK başkanları telgraf çekmişler ve çelenk göndermişlerdir.