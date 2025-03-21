Büyük Çamlıca Camii’nin mahyalarından "Su" mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Büyük Çamlıca Camii’nin mahyalarından "Su" mesajı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii'ne su ile ilgili mesajların yer aldığı mahyalar astı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camii'ne su ile ilgili mesajların yer aldığı mahyalar astı. Mahyada "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" yazıları yer aldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camii'nin mahyalarında su kaynakları ile ilgili mesajların yer aldığı yazılar yer aldı. Mahyalarda "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" mesajları yer aldı. Mahyalarda verilen bu mesajlarla topluma su kaynaklarının korunması ve sahip çıkılması konusunda bilinç aşılanması amaçlanıyor.

Büyük Çamlıca Camii’nin mahyalarından "Su" mesajI

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