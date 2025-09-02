Büyük Cenk Tosun sürprizi! Süper Lig ekibine imza: Fenerbahçe efsanesi teknik direktörü oluyor

Cenk Tosun cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı deneyimli santrfor, sarı-lacivertlilerde umduğunu bulamadı. Süre almakta zorlanan ve birçok takımın gündemine gelen Cenk Tosun, talımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

CENK TOSUN SADECE 352 DAKİKA ŞANS BULDU

34 yaşındaki Cenk Tosun, şimdiye kadar Fenerbahçe formasıyla 24 resmi karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda sadece 352 dakika sahada kalan deneyimli forvet, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Cenk Tosun, Süper Lig'de sürpriz bir transfere hazırlanırken Fenerbahçe'ye de veda ediyor.

CENK TOSUN EMRE BELÖZOĞLU'NUN ÖĞRENCİSİ OLABİLİR

Akşam'da yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Cenk Tosun için ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferine onay verirken, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü öne sürüldü.

Antalyaspor'un milli oyuncuyu kadrosuna katarak Süper Lig'de ses getirecek bir hamle yapmayı ve hücum hattını da tecrübeli bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Ayrıca Cenk Tosun'un daha fazla forma şansı bulmak için teklife sıcak bakacağı ve transferin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

