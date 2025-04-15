Büyük çözülme başladı! Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından erken seçim çağrıları artarken gözler kamuoyu yoklamalarına çevrildi En son BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, yaptıkları anket sonuçlarını katıldığı televizyon yayınında açıkladı.

CHP erken seçim çağrılarını sürdürürken araştırma ve anket sonuçlarından dikkat çeken sonuçlar çıkıyor. BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, yaptıkları anket sonuçlarını Sözcü TV canlı yayınında açıkladı.

CHP İLK SIRADAN DÜŞMÜYOR

BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman yeni tamamladıkları araştırma sonuçlarında parti yüzdelerini şu şekilde sıraladı:

CHP: Yüzde 32.5

AKP: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

DEM Parti: Yüzde 9.4

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

"CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI KENDİ İÇİNDE KONSOLİDE OLDU"

BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Burada muhalefetle aynı görüşte olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim.

"YÜZDE 46'LIK KESİM ERKEN SEÇİME DESTEK VERİYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."