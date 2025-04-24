'Büyük deprem bekleniyor' açıklamalarına suç duyurusu yapılacak! İstanbul Valisi Gül açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Büyük deprem bekleniyor' açıklamalarına suç duyurusu yapılacak! İstanbul Valisi Gül açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtlarını dolaşıma sokanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sosyal medyada "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımların artması üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında “Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

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