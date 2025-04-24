“Büyük deprem mi geliyor?” Alman basını İstanbul’u konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
“Büyük deprem mi geliyor?” Alman basını İstanbul’u konuşuyor

İstanbul’da 6,2’lik deprem Alman basınında geniş yankı buldu. 150’den fazla yaralı, artçı sarsıntılar ve “büyük deprem” endişesi öne çıkarken, ciddi hasar bildirilmedi. Halk sokaklarda geceyi geçirdi.

Alman basını, Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da dün yaşanan ve kentte paniğe yol açan 6,2 büyüklüğündeki depreme yayınlarında geniş yer verdi.

Frankfurter Rundschau, İstanbul’u sarsan depremin ardından uzmanların iki farklı senaryoyu değerlendirdiğini aktardı. Gazete, artçı sarsıntıların 184’e ulaştığını, halkın geceyi sokaklarda veya araçlarında geçirdiğini ve henüz yapısal bir hasar bildirilmediğini vurguladı.

Tagesschau, depremin 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu yazdı. Haberde, uzmanların beklenen büyük depremin henüz gerçekleşmediği uyarısına dikkat çekildi.

Deutsche Welle (DW), sarsıntının İstanbul halkında büyük panik yarattığını belirtti. Çok sayıda artçı depremin olduğunu bildiren DW, birçok kişinin güvenli alanlara ulaşmaya çalışırken yaralandığını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung, İstanbul’un sık sık depremlerle sarsıldığını ve halkın bu durum karşısında sürekli endişe içinde olduğunu yazdı. Haberde, “Büyük deprem yaklaşıyor mu?” sorusu öne çıkarıldı.

BR TV, deprem sonrası halkın korkuyla sokaklara döküldüğünü belirtirken, resmi makamların henüz can kaybı veya ciddi yapısal hasar bildirmediğini aktardı.

Focus, deprem nedeniyle 151 kişinin yaralandığını ve yaralanmaların çoğunun panik sırasında yaşanan kazalardan kaynaklandığını duyurdu. Haberde bir uzmanın, “Asıl büyük depremin hâlâ beklenmekte olduğu” açıklamasına yer verildi.

Handelsblatt, İstanbul ve çevresinde artçı sarsıntı korkusunun devam ettiğini yazdı. Gazete, şu ana kadar doğrudan bir hasar bildirilmediğini kaydetti.

“Büyük deprem mi geliyor?” Alman basını İstanbul’u konuşuyor

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