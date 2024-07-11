Büyük deprem olacak 4 şehri tek tek saydı. Japon uzmandan Türkiye'de uykuları kaçıracak açıklama

TGRT Haber'e konuşan Japon mühendis Yoshinori Moriwaki "Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu fay hattının batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu depremin büyüklüğü 7.5 ve üzeri olacaktır" dedi.

Moriwaki, bu depremin gerçekleşmesi halinde Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da çok şiddetli bir tsunaminin yaşanabileceğini ifade etti.

Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Bu bölgede 6 büyüklüğünde deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Alınabilecek tüm tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor. " dedi.

Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl'de Türkiye'nin en büyük depremlerinin yaşanacağını ifade eden Yoshinori Moriwaki "Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattı oldukça tehlikeli" dedi.