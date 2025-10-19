Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı birlikteliğinde düzenlenen Afet Yangın Grubu Hazırlık Toplantısı, Türkiye’de ilk kez destek illerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Marmara Depremi senaryosuna yönelik hazırlık çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve kurumlar arası dayanıklılığın artırılması amaçlandı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, 26 Kasım’da başlayacak Ulusal Düzey Marmara Deprem Tatbikatı öncesinde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeye ve operasyonel hazırlığı artırmaya yönelik olarak planlandı.



AFETİN SONRASI PLANLANDI

İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen tatbikat hazırlıkları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Yalova, Bolu, Zonguldak, Sinop, Muş, Bingöl ve Tokat illerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçe belediyesi de katıldı. Görüşmelerde; senaryo alanları, acil toplanma ve tahliye bölgeleri, itfaiye amirliklerinin görev sahaları ile ulaşım güzergahları detaylı biçimde değerlendirildi.



DEPREMZEDE İLLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Destek illerin temsilcileri, daha önce katıldıkları tatbikatlar ve özellikle 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yürüttükleri saha operasyonlarından edindikleri deneyimleri paylaşarak toplantıya önemli katkı sağladı. Bu paylaşımlar, afet yönetiminin yalnızca teorik planlama değil, sahadan öğrenilen tecrübelerle güçlenen dinamik bir süreç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Afet bölgesinde görev yapan belediyelerin aktardığı uygulama örnekleri, yangın afet grubunun operasyonel kapasitesini geliştirmeye yönelik kararların olgunlaşmasında yol gösterici oldu. Toplantı boyunca yürütülen çalışmalar, afet işleri dairesi koordinasyonunda ve itfaiye dairesi başkanlığı birlikteliğinde uyumlu, veri temelli ve planlı yaklaşım doğrultusunda sürdürüldü.



GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Hazırlık sürecinde afet işleri dairesi başkanlığı, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak görev paylaşımını planladı, afet gruplarının öncelikli çalışma alanlarını belirledi ve sürecin genel yönetimini üstlendi. İtfaiye dairesi başkanlığı ise teknik planlama, ekip görevlendirmeleri ve operasyon alanlarının belirlenmesi konularında aktif rol aldı. Bu iki dairenin bütüncül çalışması sadece Kocaeli için değil, ülke genelinde afet yönetimi açısından örnek bir model ortaya koydu.



DAHA HIZLI VE ORGANİZE YAPI

Koordinasyonun merkezinde yer alan bu yapı; planlama, saha yönetimi ve operasyon aşamalarında aynı anda hareket edebilen esnek bir sistem anlayışını temsil ediyor. Bu birliktelik, afet anında uygulanacak müdahale planlarının daha hızlı, organize ve etkili biçimde hayata geçirilmesini sağlayarak Kocaeli’nin afetlere hazırlık kapasitesini ulusal ölçekte bir referans haline getirdi.



BÜYÜKŞEHİR 12 HİZMET GRUBUNDA YER ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il düzeyinde iki kritik hizmet grubunda Afet Yangın Grubu ile Kimliklendirme ve Defin Hizmet Grubunda ana çözüm ortağı görevini üstlendi. Ayrıca barınmadan ulaşıma, altyapıdan lojistiğe kadar uzanan toplam 21 farklı hizmet grubunda da destek ortağı olarak yer alıyor. Bu yapı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni afet yönetimi sürecinde yalnızca kendi görev alanıyla sınırlı bir kurum olmaktan çıkararak; tüm daire başkanlıklarının eşgüdüm içinde görev aldığı, çok katmanlı ve entegre bir organizasyon modeline dönüştürmüştür.



TÜRKİYE’YE ÖRNEK AFET YAPI MODELİ

Kocaeli İtfaiyesi, Arama Kurtarma Afet Grubu’nun çözüm ortağı olarak doğrudan sahada görev yaparken; Bilgi İşlem, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri gibi daire başkanlıkları da kendi uzmanlık alanlarına uygun şekilde afetin hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinde aktif sorumluluk üstleniyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimini yalnızca müdahale odaklı bir anlayışla değil; planlama, koordinasyon ve kurumsal dayanıklılığı esas alan bir sistemle yürütüyor. Kocaeli, bu çok yönlü yapı sayesinde yerel düzeyde ve ulusal ölçekte örnek gösterilen bir afet yönetim modeli oluşturmuştur.



"DAYANIKLILIK İNŞA ETTİK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "Afet Yangın Grubu, Marmara Depremi senaryosu kapsamında kritik bir sorumluluk üstleniyor. Afet işleri koordinasyonunda ve itfaiye dairesi birlikteliğinde yürütülen bu hazırlık süreci, kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışmayı önemli ölçüde güçlendirdi. Destek illerimizin de katılımıyla Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir koordinasyon ortamı oluşturuldu. Bu yaklaşım, afet yönetiminde ortak hareket etme kültürünü pekiştirirken yerel düzeyde ulusal ölçekte bir dayanıklılık ağı inşa edilmesine katkı sağlıyor" dedi.



"KOCAELİ AFETLERE KARŞI EN HAZIRLIKLI KENTLERDEN BİRİ"

Genel Sekreter Yardımcısı Ardıç, bu yapının kent ölçeğinde oluşturduğu farkı ise şu sözlerle vurguladı, "Afet yönetimi sadece müdahale değildir; planlama, hazırlık, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik süreçlerinin bir bütündür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlayışla tüm daire başkanlıklarını afet sisteminin aktif birer parçası haline getirmiştir. Bilgi işlemden yol bakım onarıma, park ve bahçelerden çevre korumaya kadar her birim kendi görev alanında afet bilinciyle hareket ediyor. Bu bütüncül yaklaşım, Kocaeli’nin afetlere karşı en hazırlıklı kentlerden biri olmasında temel belirleyicidir" diye konuştu.