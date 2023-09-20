Büyük dulavrat otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen büyük dulavrat otunun faydaları dikkat çekti.

BÜYÜK DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır.

Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.

BÜYÜK DULAVRAT OTUNUN FAYDALARI

- İdrar yollarında biriken kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

-Kanı temizler. Terletir, vücuda biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Romatizma ve nikrisin şikayetlerini giderir. Vücuda rahatlık verir.

-İçeriğinde bulunan sülfürin maddesi nedeniyle sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. Akneli ciltlere de iyi gelir.

-İdrar söktürücüdür.

-Saç çıkmasını hızlandırır. Kepeklenmeyi de azaltır.

-Sindirimi kolaylaştırır.

-İnülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür.

-Cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlayarak, cildi güzelleştirir.

BÜYÜK DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Hazırlaması kolay olan dulavrat otu çayı günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Malzemeler

-1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

-200 ml sıcak su

Hazırlanışı

-200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

-Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

-Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.

BÜYÜK DULAVRAT OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.