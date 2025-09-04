Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta Fatih Terim krizi yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında Al Khaleej'e karşı farklı kaybeden Arap ekibinde teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırmanın pişmanlığı yaşanıyor.

FATİH TERİM'İN ESKİ TAKIMI FARKLI MAĞLUP

Bu yaz Fatih Terim ile yolları ayıran Al Shabab, sezona Imanol Alguacil ile başladı. Sezonun ilk maçında sahasında Al Khaleej ile karşı karşıya gelen Arap ekibi, şok bir yenilgi aldı. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Al Shabab'ta çatlak sesler yükselmeye başladı.

FATİH TERİM İÇİN PİŞMANLIK

Al Khaleej'e karşı sahada kayıplara karışan Al Shabab, bu ağır yenilgi ile sezona olabilecek en kötü başlangıcı yaptı. Arap ekibinin Fatih Terim'i gönderdiğine pişman olduğu iddia edildi.. Suudi basınında yer alan bir haberde, "Bu yenilgi yönetimin, geçen sezon geç gelmesine rağmen takımın performansını değiştirmeyi başaran Türk teknik direktör Fatih Terim'i görevden alma yönündeki talihsiz kararının sonucudur." ifadelerine yer verdi.

AL SHABAB'IN MAÇINDA 23 MAÇA ÇIKTI

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

