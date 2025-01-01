Büyük Filistin Yürüyüşü için Ayasofya'da sabah namazında buluştular

Düzenleme: Kaynak: DHA
Büyük Filistin Yürüyüşü için Ayasofya'da sabah namazında buluştular

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Ayasofya'da buluştu.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Ayasofya'da bir araya geldi.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş öncesi çok sayıda kişi sabah namazında camilerde buluştu. Ayasofya Camii'ne gelenler vatandaşların bir kısmı içeride namaz kılarken bir kısmı da dışarda namazını kıldı. Sabah namazının ardından farklı camilerden yürüyüşe geçecek çok sayıda kişi Galata Köprüsü Buluşması'nı gerçekleştirecek.(DHA)

Büyük Filistin Yürüyüşü için Ayasofya'da sabah namazında buluştular

Büyük Filistin Yürüyüşü için Ayasofya'da sabah namazında buluştular

Büyük Filistin Yürüyüşü için Ayasofya'da sabah namazında buluştular

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