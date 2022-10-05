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Andrea Pirlo İtalya'nın gündeminde. ''Büyük hayal kırıklığı''

İtalya basını Andrea Pirlo hakkında haber yaptı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:57
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''Büyük hayal kırıklığı'' Andrea Pirlo İtalya'nın gündeminde

Andrea Pirlo İtalya'nın gündeminde. ''Büyük hayal kırıklığı''
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Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezona umut dolu başlayan Fatih Karagümrük'te işler iyi gitmiyor. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maçtaki performansı, İtalyan basınında yorumlandı.

Süper Lig 'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray 'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.

POZİSYONU RİSK ALTINDA

İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bir haftayı BAY olarak geçen ve 7 maçta 6 puan alan Fatih Karagümrük, 14. sırada yer alıyor. (Sporx)

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