11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu

Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu

Tenis 3. Grand Slam'da kadınlarda mutlu sana ulaşan isim belli oldu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 08:51
Takip Et

Büyük heyecan sona ererken Iga Swiatek ABD Açıkta tarihe geçerek şampiyon oldu

Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
+
Aa
-

ABD Açık finalinde Ons Jabeur ile Iga Swiatek karşı karşıya geldi.

Finalde Tunuslu rakibi Ons Jabeur'ü 1 saat 51 dakika süren mücadelede 6-2, 7-6(7/5) mağlup eden Dünya 1 numarası Polonyalı raket Iga Swiatek, Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

Iga Swiatek, Amerika Açık sahnesinde zafere ulaşan ilk Polonyalı kadın tenisçi oldu. Polonyalı tenisçi ayrıca, bu sene ikinci toplamda ise üçüncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Ons Jabeur, daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kadınlar final maçında kariyerinin ilk grand slam finaline çıkmış ancak Kazak Elena Rybakina'ya yenilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
3
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
4
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
5
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
6
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.