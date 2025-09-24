Büyük iddia: Ferhat Gündoğdu o tarihte gidiyor, yerine gelecek isim belli

Son zamanlarda başta Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den birçok takım hakem kararlarına isyan ediyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için TFF'den resmi açıklama geldi

TFF, 'FERHAT GÜNDOĞDU İLE DEVAM' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem Arda Kardeşler'in bir daha maç yönetemeyeceğini açıkladı. TFF, ise kulüplerin hedefindeki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN ÇARPICI İDDİA!

Ferhat Gündoğdu ismi konusundaki spekülasyonlar bitmiyor. Hacıosmanoğlu'nun "Benimle geldi ben olduğum sürece görevine devam edecek" dediği MHK Başkanı hakkında yeni bir iddia geldi. Kanal 3'te eski hakem Selçuk Dereli ile program yapan akademisyen Hülya Coşkun, Gündoğdu'nun ekim ayında verilecek milli arada görevden alınacağını ve yerine Trabzon bölgesinden gözlemcilik yapan eski hakem Barış Şimşek'in geleceğini söyledi.

"MİLLİ ARADA FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YERİNE BARIŞ ŞİMŞEK GELECEK"

Coşkun'un açıklamaları şöyle: "4 Ekim'de Beşiktaş, bir Galatasaray deplasmanı oynayacak O haftada milli ara olacak. O milli arada MHK Başkanı görevden alınacak. Yerine de gözlemci olan yine FIFA kokartlı Barış Şimşek geliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK'İN GÖREVİ NE?

1976 Trabzon doğumlu olan Barış Şimşek, aktif hakemliği bıraktıktan sonra TFF'de Hakem İşleri Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Şimşek, şu anda gözlemcilik yapıyor.

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar

Olay iddia! Ferhat Gündoğdu bunları söylemiş