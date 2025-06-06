Büyük iddia: Galatasaray batacak!

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Victor Osimhen için transfer harekatı devam ediyor. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli ile transfer yarışı veren sarı-kırmızılılar teklif yükseltti.

İlk etapta Nijeryalı golcüye yıllık 16 milyon euro öneren Galatasaray teklifini 25 milyon euroya kadar çıkarttı.

Bu gelişmenin ardından gazeteci Ertem Şener çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Şener'in sözleri;

"Galatasaray'ın Osimhen'i almasından yana değilim. Yıllık 25 milyon euro maaş ve bonservis olarak 70-75 milyon Euro bonservis vereceksin. Bence Galatasaray en az Osimhen kadar daha iyi transferler yapabilir.

Kasadan 150 milyon euro çıkacak. Bu iflas demektir. O paraya Galatasaray'ın geleceğini alırsın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsa o parayı alamaz. Bana gelen bilgi zaten Osimhen Arabistan'a gitmek istiyor.

Osimhen Araplardan daha yüksek fiyat çekmek istiyor maaş olarak. İtalyan gazeteciler ise Galatasaray üzerinden prim kasıp daha fazla para kazanmayı düşünüyor. Fenerbahçe Mourinho'ya 15-20 milyon euro maaş verebilir ama bonservis vermiyor. Osimhen'le karşılaştırmayın.”