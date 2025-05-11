Büyük iddia: Mourinho kalırsa 10 futbolcu gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu çok büyük bir mucizeye kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Son olarak başkan Ali Koç çıktığı bir canlı yayın programında Portekizli teknik adam ile devam etme düşüncesinde olduğunu söylemişti. Bu gelişmenin ardından Ekol TV'de yorumculuk yapan Erman Toroğlu flaş açıklamalar yaptı.

İşte Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar;

"PARALARI YERDEN YALARSIN"

"Son bir buçuk aydır falan iyi oynamaya başladı. Hakkıyla aldı. Fener iyi gitmedi her şeyiyle. Ya hocam, Fenerbahçe kaç maçta aynı kadroyu çıkardı? İki maçta değil mi? Mourinho dala geçiyor basın mensuplarıyla. İşte elindeki şeyleri atıyormuş da. Bozuk paralar... Masanın üzerinde kalanlarla yere düşenler... Ya Mourinho sen hikayeyi bırak abi ya. Galatasaray takımı ne yapıyor? Paraları atıyor. Paraların hepsi masanın üstüne düşüyor. Sen de düşür masanın üstüne paraları. Yoksa o paraları yerden yalarsın. İşte bu lig şampiyonluğunda yaladığın gibi."

"BİR DE DALGA GEÇİYOR"

"Olacak şey değil. Bir de dalga geçiyor ya kardeşim. Kaç maç değişik kadro çıkmış? 31 maçta farklı kadro ile çıkmış ligde bu sene. 2 maçta aynı kadro. Onu da kazanmış 2 maç üstünde. 31 maçta değişik değil mi? 2 maç aynı kadro. Peki Ali Koç döneminde kaç teknik direktör değiştirmiş Fenerbahçe?"

"FENERBAHÇE'DE İSTİKRAR YOK"

"12 hoca değiştirmiş hocam. O zaman istikrar olmuyor. Sen her maça değişik bir kadroyla çıkıyorsun. Sen geldin bugün. İçeriye girdin. O bir dikkatimi çekti. Galatasaray nasıl kadrosu? Aynı kadro. Eren yoksa. Jakobs var. Evet. Niye? Ezbere söylüyorsun. Ben de söyleyebiliyorum. Onlar da ezbere gözü kapalı top oynuyorlar. Gözü kapalı atıyorlar. O oradadır diyorlar. Bu buradadır diyorlar."

"MOURINHO KALIRSA 10 FUTBOLCU GİTMEK İSTİYOR"

"Fenerliler adam arıyor. Ne oldu? Fenerbahçe'nin içinde kaynamalar başladı. Söylediklerimiz yavaş yavaş çıkıyor. Dün kavga bile çıkıyordu neredeyse. Evet. Hocam bu iş böyledir. Birkaç oyuncu duydum. Birkaç oyuncu hem de baya deve dişi gibi. Eğer Mourinho kalırsa ben gideyim diyenleri duydum. Eğer Mourinho kalırsa ben gideyim. Yaklaşık bir 10 tane falanmış hocam. Yani çift taneli sayılara."

"DZEKO'DAN ŞİKAYETÇİLER"

"Mesela futbolcular Dzeko'dan şikayetçiler. Tadic biraz daha ılımlıymış takımın içinde. Öteki biraz daha kulis. Dzeko da kalsın filan hani menajer gibi yapalım diyorlar. Yani Fenerbahçe önce kendi işini yapacak. Eğer Mourinho kalacak ise. Mourinho'ya soru soracak adam lazım. Çünkü Mourinho'yu yollarsan büyük tazminat vereceksin. Kim Mourinho'dan kim hesap sorabilir? O var. Bilen biri soracak. Bilmeyen birini arka bahçeye götürür, gezdirir. Yine bu seneki gibi olur."