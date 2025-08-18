Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!

Türkiye'de orman yangınları devam ederken müdahaleler sürüyor. Orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili olarak devamlı uyarılar yapılarak önlemler alınmaya çalışıldı. Kahramanmaraş'ta çıkan ve büyük bir alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise şoke etti. Tespit edilen durum sonrası bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar sedir ormanının yandığı yangının, arıcı R.D.'nin (54) arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı.

3-002.jpg

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler sevk edildi.

4.jpg

243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti.

2-001.jpg

Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ankara’da otluk alanda yangınAnkara’da otluk alanda yangın

Bodrum'da felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın yayılmadan söndürüldüBodrum'da felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın yayılmadan söndürüldü

Ormanlarımız yanıyor! İşte yangınların en büyük sebebiOrmanlarımız yanıyor! İşte yangınların en büyük sebebi

Son Haberler
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Çöl sıcaklarında saati 250 TL’ye ter döküyorlar!
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Polis çevirmesinde alkollü çıktı ama gerçek bambaşkaydı
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Balkon faciasında şoke eden gerçek! Usta yıllar önce uyarmış
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 2 heykel ele geçirildi
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu
Neymar hüngür hüngür ağladı! Herkes şok oldu