Büyük ikramiye Hadise’ye çıktı! 2 konserden alacağı ücret dudak uçuklattı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez de KKTC ve Mısırın başkenti Kahire’de vereceği konserlerle gündeme geldi.

YILBAŞI ANLAŞMASINI YAPTI

2024 yılında yaklaşık 100 konser veren ünlü şarkıcı, bu yıl 3 büyük reklamda da rol aldı. Bu yılı oldukça şanslı geçiren Hadise, yılbaşı gecesi içinde büyük anlaşmaya imza attı.

2 KONSERDEN 20 MİLYON TL ALACAK

31 Aralık’ta KKTC’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı o konserden 10 milyon TL alacak. Konseri biter bitmez özel uçakla Kahire’de yeni yılın ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı bu konserden de 10 milyon TL kazanacak.