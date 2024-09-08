Büyük İstanbul Otogarı'nda ‘okula dönüş’ yoğunluğu: Bilet bulunmuyor

Okulların yarın açılacak olmasıyla memleketine dönenler ve İstanbul'a geri gelenler otogarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Trafik ve bilet bulma sıkıntıları yolculuk edenlerin ortak şikayetleri oldu.

Tatilini Çanakkale'de geçiren Arife Hoşkız, küçük oğluyla birlikte Lapseki’ye dönerken, "İstanbul trafiğine Allah yardım etsin." sözleriyle trafik karmaşasına dikkat çekti.

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Hoşkız, biletlerini önceden aldıkları için şanslı olduklarını belirtirken, otogardaki hareketliliğin daha da artacağını ifade etti.

Öte yandan, Yusuf Demir gibi birçok vatandaş, bilet bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

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Demir, ailesiyle birlikte Çerkezköy’e gitmek için otogarda beklerken, "Otogar çok yoğun, bir araba doldu, şimdi ikinciyi bekliyoruz." diyerek durumu özetledi.

Otogarın girişinde ve içerisinde araç kuyrukları oluşurken, eğitim yılının başlamasına saatler kala yoğunluğun daha da artması bekleniyor.