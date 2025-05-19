Büyük İzmir Mitingi... Özgür Özel 'meşruiyeti kalmadı' diyerek açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protesto süreci, ülke genelinde devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta farklı bir şehirde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi İzmir oldu.

CHP Lideri Özgür Özel, miting öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Ardından, Bostanlı İskelesi’nden “Atatürk 1881” adlı Bandırma Vapuru temalı gemiyle miting alanına geçti. Özel’e bu yolculukta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile partili heyet eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

CHP lideri Özgür Özel Nazım Hikmet'in Davet şiirini okuyarak kürsüye çıktı.

"Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 106 yıl önce bugün, Anadolu'nun en kara günlerinde Mustafa Kemal, bu milletin istiklal mücadelsini Samsun'dan başlattı. Biz de 19 Mart darbe girişimi sonrası demokrasi ve özgürlük mücadelemizi ilk Samsun'dan başlatmıştık. o gün de Türk milletinin özgürlüğü tehdit altındaydı, bugün de öyle. O gün de iktidarda olanlar şahsi menfaat peşindeydi, bugün de öyle. o günde küresel güçlerin himayesinde milleti perişan etmekte bir sakınca görmüyorlardı, bugün de öyle. Mustafa Kemal İngiliz esiri Saray ahalisine nasıl bayrak açtıysa biz bugün emperyalizme memur olmuş bir azınlık hükümetine karşı demokrasi bayrağını Gündoğdu'da açıyoruz.

"CHP, LOZAN İLE YEDİ DÜVELE BİR ÜLKENİN TAPU SENEDİNİ KABUL ETTİRENLERİN PARTİSİDİR"

Mustafa Kemal millete güvendi. Millet de ona yoldaş oldu ve o mücadele Lozan anlaşması ile taçlandı. İşte CHP Sevr'i yırtıp atanların, Lozan'ı yapanların, yedi düvele bir ülkenin tapu senedini kabul ettirenlerin partisidir. Lozan, bu milletin hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin en temel belgesidir. Milli Mücadele de o azmi gösterenlerin arasında bu milletin Türkleri, Kürtleri, Alevlileri, Sünnileri yani bu ülkenin tüm renkleri vardı. Bu gün de bu meydanda Türkiye'nin tüm renkleriyle bir aradayız. Türkiye'nin tüm demokratlarıyla bir aradayız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyenler hep birlikteyiz.

"İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ VE ÖZDAĞ İÇİN ÖZGÜRLÜK, DEMOKRATLARIN GÖSTERECEĞİ BİR CESARETTİR"

Farklı düşünse de demokrasi de buluşanlar. Ekrem İmamoğlu'nun da, Selahattin Demirtaş'ın da Ümit Özdağ'ın da hakkını savunabilme, hepsine birden özgürlük talep edebilme cesareti, demokratların göstereceği bir cesarettir. İşte bu meydanlardan yükselen bu ses, bu hep birlikte yükselen bu ses, bu hep birlikte yükselen bu ses varsa otokratlar, diktatörler korkar. Çünkü bilirler ki demokratlar birdir. Hedefleri zulmü, esareti bitirmek, özgürlüğü getirmektir. Burada olanlara selam olsun.

"BİZ DE KORKMUYORUZ, SENİN ZULMÜNE TESLİM OLMUYORUZ"

Bu ülkeyi sandık olmadan yönetmek isteyenlere karşı demokrasiyi kurup, sandıkta yarışmak için bir aradayız. 19 Mayıs'ta başlayan mücadele, bir halk hareketidir. 19 Mart darbesine karşı direniş de bir halk hareketidir. Bilinsin ki bu topraklar celladına dua eden kulların değil, zalime diz çökmeyen özgür milletin topraklarıdır. Gündoğdu meydanını görmeyenler görsün. Ey Erdoğan Gündoğdu meydanını görüyor musun? Sen rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandın. Sen gençleri zindana atarak korkutabileceğini sandın. Bu meydanda hiç korkan, korkak görüyor musun? Biz korkuyu bıraktık, çünkü bu cumhuriyeti kuranlar korkmadılar. Korkmayanlar kurdu Cumhuriyeti, korkmayanlar koruyor. Biz de korkmuyoruz, senin zulmüne teslim olmuyoruz.

"MÜCADELENİN MEŞALESİNİ BUGÜN DE GENÇLER TAŞIYOR"

Türkiye'de özgürlük mücadelesinin meşalesini hep gençler yaktı. İstanbul işgal olduğunda ilk eylemler İstanbul Üniversitesinin önünde oldu. Reformları savunanlar Genç Osmanlılardı. Meşrutiyeti ilan edenler Jön Türklerdi. Kurutuluş Savaşı'nı verenler, 38 yaşında Samsun'a çıkan Mustafa Kemal gibi boynunda idam fermanıyla yola koyulanlardı. Emperyalizme karşı duran gencecik denizler ve arkadaşlarıydı. O mücadele halen devam ediyor. Bugün CHP, vatan ve hürriyet mücadelesini devam ettiren gençlerin partisidir. CHP, hiç yaşlanmayan ve yaşlanmayacak olan tüm gençlerin, her yaştan gençlerin partisidir. Nasıl ki 106 yıl önce başlayan mücadelenin meşalesini gençler taşıdıysa, bugün de gençler taşıyor.

O gençler, Saraçhane'de meydanlara akıp, milyonlar olup o özgürlük, hürriyet meşalesini almasalardı, bugün İBB'de kayyım vardı. Atatürk'ün partisinin başında kayyım vardı. Korkmayan, sinmeyen, hapse atılsa da susmayan o gençlerin hepsinin alnından öpüyoruz."

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını yüzbinlere okudu:

“Güzel İzmir’in güzel insanları, Gündoğdu Meydanı’nı Ege’nin tüm renkleriyle dolduran kıymetli yurttaşlarım, geleceğimizin umudu sevgili gençler; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Tam 106 yıl önce, 1919’un o karanlık günlerinde, bir milletin makûs talihini değiştiren bir adım atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak, bir ulusun kurtuluş ve haysiyet yürüyüşünü başlattı. O gün Samsun’da başlayan yürüyüş, Amasya’da kararlılıkla şekillendi, Sivas ve Erzurum’da halkın desteğiyle taçlandı, Ankara’da Meclis’le milletin iradesi oldu, kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’de ise milletin zaferi olarak tarihe geçti. Bugün burada, onun başlattığı kurtuluş mücadelesinin izinden giden bizler, yeni bir uyanışın, yeni bir direnişin, yeni bir kurtuluşun adımını İzmir’den atıyoruz. O gün, emperyalizme karşı ayağa kalkan bir millet vardı. Bugün de adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, halkı yoksulluğa mahkûm eden düzene karşı ayağa kalkan bir millet var.

O gün Samsun’dan yola çıkan umut, 19 Mart’tan bu yana, her gün başka bir meydandan başka bir şehirden yükseliyor. Milletin sesi, bugün de İzmir’den yükseliyor. İzmir; bu ülkenin ilk kurşunu sıktığı, son kalenin hep ayakta kaldığı yerdir. Bugün bu şehirden yükselen ses, sadece bir bölgenin değil, bütün Türkiye’nin kaderini değiştirecek güce sahiptir. Türkiye’nin kaderini değiştirmek gözünüze zor mu görünüyor? Türkiye’nin istikbalini yeniden inşa etmek imkansız mı görünüyor? Umutsuzluğa düştüğünüz anlarda; yorgun, kırgın ve yoksul halde vatan savunmasına kendini adayan Türk milletini hatırlayın. Ahval ve şeraitin en karanlık zamanlarında, bu topraklarda yeni güneşler doğacağına inanıp, canını dişine takan milli mücadele kahramanlarını hatırlayın. Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya da değişecek. Artık yeter! Bu millet, imkanlara, kaynaklara sadece bir avuç kişinin ulaştığı, diğer herkesin ekonomik, hukuki ve toplumsal eşitsizliklere maruz kaldığı bir düzende yaşamak zorunda değildir. Bu topraklar, ayrımcılığa, kayırmacılığa mahkûm değildir. O nedenle, her meydanda ‘Kurtuluş yok tek başına’ diye haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına, yok.

Herkesin özgür, adil ve müreffeh bir hayat süreceği günlere hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız. Güçlü, demokratik devlet anlayışıyla ekonomimizi ayağa kaldıracağız. İzmir’i ve Ege’yi yeniden üretimin, tasarımın, ihracatın, tarımın ve teknolojinin merkezi yapacağız. Herkese iş, her haneye huzur, her çocuğa gelecek sunacağız. Bu sadece bir seçim mücadelesi değil, bu yeni bir kurtuluş mücadelesidir. Biz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Biz, milletiyle barışık, halkına hesap veren bir yönetimi inşa etmeye geliyoruz. Biz, yeniden eşitlik, yeniden adalet, yeniden kardeşlik için geliyoruz. Gençliğin vicdanıyla, gençliğin enerjisiyle, gençliğin cesaretiyle geliyoruz. Gençler, düşledikleri hayatı burada, kendi vatanlarında, kendi elleriyle kursunlar diye geliyoruz. Biz kazanacağız. 86 milyon vicdanlı yurtsever kazanacak. Hak yemekten korkan, ama asla hakkını yedirmeyenler kazanacak. Adalet, haysiyet ve cesaret kazanacak. Haydi İzmir; kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına… Ekrem İmamoğlu. Silivri Cezaevi.”

CEMİL TUGAY KONUŞTU

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mitingde açıklamalarda bulundu.

Tugay, konuşmasında şunları söyledi:

"Güzel yurdumun iyi kalpli, vicdanlı, aydın insanları. Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs! 106 yıldır bizim için çok özel ve değerli bir gün. Atamızın işgal ve zulüm altındaki ülkemizi kurtarmak için ilk adımı attığı gün. onurlu halkımızın esarete hayır dediği ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalktığı gün. Ve burası İzmir, kurtuluşun ve zaferin şehri. Milli mücadelenin en ağır işgalini yaşamış. İşgalin ilk iki gününde 5 bin insanın katledildiği, ancak kurtuluşa kadar mücadelesinden vazgeçmemiş insanların şehrindeyiz. İzmir direnişin şehridir.

İzmir, esareti yaşadığı için özgürlüğün değerini bilir. İzmir özgürlüğün şehridir. İzmir haksızlıklara boyun eğmez ve baskıya teslim olmaz. Ne mutlu İzmir'in değerini, bilenlere ve değerlerine sahip çıkanlara. Bugün 19 Mayıs, bugün dünün, bugünün ve yarının gençlerinin bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet daim olsun. Atatürk'ümüz Nutuk'ta ulusumuzun vicdanında gelişme yeteneği olduğunu anladığını ve bu gerçeği ulusal bir sır gibi içinde sakladığını söylemiştir. Yani, Atatürk ulusumuza inanmıştır. Milletin istiklali, yine milletin azmi ve kararlığı kurtaracak demişti."

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER VE GENÇLER KONUŞTU

Miting kürsüsüne ilk olarak atanamayan öğretmen Gamze Karateke çıktı. Karateke, öğretmen atamalarındaki plansızlığa vurgu yaparak, "Burada birçok öğretmenimiz mağdur edilmiştir. Bu iktidar ülkeyi yönetmeye başladığında atanmayan öğretmen sayısı 68 bindi. Hiçbir planlama yapılmadan Eğitim Fakültelerinin sayısı artırıldı. Fakülte dışı formasyon eğitimi verildi ve bu sayı bugün 1 milyona yaklaştı. İktidarın bu politikası her gün binlerce gencin yaşamını etkileyen, onları mağdur eden büyük bir soruna dönüştü" dedi.

Karateke’nin ardından kürsüye mülakatlarda elenen bir genç çıktı. Konuşmasında gençlerin yaşadığı umutsuzluğa dikkat çeken genç, “Yabancı ülkeleri bizlere çıkış yolu kıldınız ama biz gitmeyeceğiz! İşsizliğe mahkum ettiğiniz gençler ve gençlerin yanında duranları attığınız zindanlar sizin sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...