Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

Fenerbahçe'de Benfica karşılaşmasının ardından görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni rotası merak konusu olmuştu. İngiliz basını, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

JOSE MOURINHO WEST HAM İLE İNGİLTERE'YE DÖNECEK

Ada basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun yeni durağı West Ham United olacK. Londra ekibinin, görevine son vermeye hazırlandığı Graham Potter'ın yerine deneyimli çalıştırıcıyı düşündüğü ve Portekizli teknik adamın istediği tüm şartları kabul ederek kendisini kesin olarak takımın başına geçireceği öne sürüldü.

JOSE MOURINHO TEKLİF İLE İLGİLENECEK

İngiltere'de Manchester United ve Blackburn'de scout şefliği yapan, Premier Lig kulüpleriyle yakın ilişkileri bulunan Mick Brown da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Brown, Mourinho'nun West Ham'dan gelecek olası bir teklif ile kesinlikle ilgileneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Jose Mourinho, Londra'ya dönmek istiyor. Şehirde bir evi var ve yaşamaktan keyif alıyor. West Ham'dan bir teklif gelirse elbette değerlendirecektir."

