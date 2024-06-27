Büyük kapışmanın saati belli oldu

ABD başkanlık seçimlerinde yarışacak Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump bugün ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki CNN televizyonunda yapılacak 90 dakikalık seçim düellosu yerel saatle 21.00’de (TSİ 04.00) başlayacak.

Bu tartışmada göç politikası, kürtaj hakkı gibi iç politikaya dair konuların yanı sıra Ukrayna ve Gazze savaşları da gündeme gelecek. İki lider arasındaki bir sonraki televizyon düellosunun ise 10 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Tartışma sırasında konuşmayan başkan adayının mikrofonu kapalı kalacak, kürsüde sadece bir kalem ve not alabilmeleri için kağıt olacak, reklam arasında seçim ekipleriyle konuşmalarına da izin verilmeyecek.

Eski Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin Temmuz ayı ortasındaki kongresinde, Biden’ın ise Demokrat Parti’nin Ağustos ayındaki kongresinde başkanlığa resmen aday gösterilmesi bekleniyor.

Ülkede yapılan ön seçimlerde hem Trump hem de Biden gereken delege sayısını sağlayarak adaylığı garantilemişti. Nobel ödüllü iktisatçılar, Trump’ın yeniden seçilmesinin ABD ekonomisinde riskler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.