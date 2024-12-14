Büyük Manchester Derbisi'nde gelenek bozulmadı

Wigan Athletic, Toughsheet Community Stadyumu’nda oynanan maçta Bolton Wanderers’ı etkileyici bir performansla mağlup etti. Dale Taylor ve Thelo Aasgaard’ın golleriyle 2-0 kazanan Wigan, rakibi karşısındaki 9 yıllık üstünlüğünü sürdürdü.

Ligdeki sıralama farkına rağmen, Wigan, hem oyun hem de sonuç açısından hak ettiği bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk golü, 18. dakikada Thelo Aasgaard’ın pasıyla hareketlenen Taylor’dan geldi. Taylor, ceza sahası içinde soğukkanlı bir vuruşla takımını öne geçirdi.

BOLTON TEPKİ VEREMEDİ

Maça yedinci sırada başlayan Bolton Wanderers, özellikle ilk yarıda etkisiz kaldı ve taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Wigan, ilk yarının sonunda farkı artırmaya yaklaştı. Taylor’ın ikinci gol girişimi Bolton kalecisi Nathan Baxter tarafından engellenirken, Baba Adeeko boşta kalan topu tamamlayamadı.

İkinci yarıda Bolton biraz toparlansa da Sam Tickle, Jordi Osei-Tutu’nun şutunda gole izin vermedi. Buna rağmen Wigan, hücumda etkinliğini sürdürdü. Aasgaard, 68. dakikada oyuna sonradan giren James Carragher’ın ortasını değerlendirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Aasgaard’ın sezonun sekizinci golü oldu.

WİGAN’IN DERBİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Bu sonuçla birlikte Wigan, Bolton karşısında son dokuz maçında yenilgi yüzü görmedi. Wanderers için ise hem oyun hem de sonuç anlamında hayal kırıklığı yaratan bir mücadele geride kaldı. Wigan, bu galibiyetle moral bulurken, rakibinin play-off hedeflerine darbe vurdu.