Fenerbahçe'nin yaz transfer başında renklerine bağladığı Marco Asensio için İngiltere'de adeta kriz çıktı. Aston Villa'nın eski sportif direktörü Monchi'nin Marco Asensio için yaptığı açıklamalar Ada'yı salladı

MARCO ASENSIO ASTON VILLA'YI TERCİH ETMEDİ

Yaz transfer döneminde en çok konuşulan transferlerden biri hiç kuşkusuz Marco Asensio oldu. Bu transfer İngiliz basınında da geniş yer buldu. Yıldız oyuncunun transferini çok isteyen Aston Villa, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesi sonrası şaşkınlığa uğradı. İngiliz ekibinin eski sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gitmesine çok şaşırdım, hepimiz onun Aston Villa'ya geleceğini düşünmüştük çünkü önceki altı ayda çok iyi bir performans göstermişti." ifadelerini kullandı.

MARCO ASENSIO PİŞMANLIĞI TATTIRDI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye transferi Aston Villa'da büyük hayal kırıklığına neden oldu. Çıkan haberde, Monchi'nin yaptığı açıklamaların da bu hayal kırıklığını desteklediği belirtilirken, "Villa, İspanyol yıldızı transfer etme konusundaki başarısızlığının pişmanlığını yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok Aston Villa taraftarı da Marco Asensio'nun transfer edilememesinden dolayı yönetime sert sözlerle yüklendi.