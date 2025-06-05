Büyük Menderes Nehri’nin 37 yılda büyük değişimi! Kemal Sunal’ın oynadığı ‘inatçı’ filminde gösterilmişti

Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i birbirine bağlayan, bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği ve 1988 yılında Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filminin birçok sahnesine ev sahipliği yapan tarihi taş köprünün yıkılma tehlikesi, uzun süredir tıkalı olan ve biriken çöplerin köprüye baskı uyguladığına dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirterek

"Söke'ye bağlı Sarıkemer'in iki mahallesini birbirine bağlayan Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeki tarihi Taşköprü'nün sorunlarına, 2025 yılı Dünya Çevre Günü'nde de çözüm bulunamadı. Her dönem farklı görüntülere sahne olan Taşköprü'de, görsellik değişse de sorunlar yine aynı. Yağmurlarla birlikte yukarı havzadan gelen çöp ve katı atıklar Taşköprü'nün kemerlerini tıkadığından, köprünün arkasında birikim yapan çöplerin ve katı atıkların üzeri milleme yaptığından şimdi de bitkiler üremeye başladı. Taşköprü'nün kuzey tarafındaki suyun yüzeyinde bitki tarlaları oluşmuş durumda. Köprünün bir yanı bahar bahçe, diğer yanında Menderesin kara suları var" dedi.

"YÜZER BARİYER TESİSİ MUTLAKA TAKILMALIDIR"

Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeki tarihi taş köprü sorununun yıllardır çözülemediğine dikkat çeken Başkan Sürücü; "Tarihi Taşköprü'nün kıyı kemerlerindeki toprağın çökmesi sonucu kilit taşı üzerinde Bizans Dönemi'ne ait işaret grupları çıkmıştı. Ağaç kütüklerinin sürekli köprüyü baskı yapması nedeniyle kemer taşlarının bazılarının yerinden çıkıp tahribat oluştuğu görüldü. Toplantılarda ve çalıştaylarda sürekli gündeme gelen Taşköprü'nün sorunlarıyla ilgili talimatlar verilmesine rağmen, yerinde kapsamlı bir çalışma yapılamadı ve köprü adeta kendi haline bırakıldı.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu karar alarak, izin almaksızın 5 yıl süreyle temizlik yapılabileceği konusunda tüm kurumları bilgilendirmesine rağmen bu çalışmalar bir türlü gerçekleştirilemedi. Yağmurların çok yağdığı dönemlerde köprünün kemerleri tıkalı olduğundan sular çöplerle birlikte köprünün diğer tarafına aşmaktadır. Taşköprü'de biriken çöplerin bir kısmı temizlenmiş gibi görünse de sonuçta bunların hepsi denize giderek burada kirlilik oluşturmaktadır. İnek, köpek, koyun, keçi, at, domuz gibi ölen birçok hayvan sahipleri tarafından Menderese atıldığından, Sarıkemer halkının sağlığını da tehdit etmektedir.

Sarıkemer Muhtarı İhsan Kalmaz'ın da en çok dert yandığı yer Tarihi Taşköprü'nün sorunlarıdır. Son olarak suyun üstünde otlar çıktığını, en çok korktuğu şeyin de çocukların oyun oynamak için zemini sert sanarak otların üstüne atlamaları olduğunu, eğer böyle bir durum yaşanırsa çok üzücü bir sonuçla karşılaşılabileceğini söyledi. Çevreden birçok insanın Sarıkemer'e gelerek tarihi Taşköprü'de fotoğraflar çektirdiğini ve Kemal Sunal'ın da bu köprüde film çevirmesi nedeniyle köprünün turistik bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Yetkililerden acilen bir temizlik çalışması yapmalarını talep etti.

Tarım da pamuk sulamaları yapıldığından bir süre sonra Menderesin içinde su kalmayacak, bütün çöpler ve katı atıklar zemine oturacak. Sular çekildiğinde makineli araçlar rahat girebileceği için görevlendirilen yetkili kurumlar kapsamlı temizliği mutlaka yapmalıdır. Ayrıca köprünün kuzey bölgesine yukarı havzadan gelen çöpleri ve katı atıkları tutacak bir yüzer bariyer tesisi mutlaka takılmalıdır. Çöplerin nehre atılmasının önüne geçilmesi, tespit edildiği takdirde gerekli yaptırımların uygulanması, çevre duyarlılığının ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması çok önemlidir" şeklinde konuştu.